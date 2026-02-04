日式無印 X 明亮北歐！20 坪清新淺藍色小家，兩人溫馨共居的理想生活！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 無設計 空間制作工作室

揉合了清爽自然的無印風格，以及清新明亮的北歐質感，20 坪混搭風居家洋溢著迷人的舒適感。設計師運用大面積的淺木調，以及粉藍色電視牆，從進入室內開始，便徹底療癒了疲憊的身心，搭載著三房兩廳的機能，兼具實用與美感。



玄關規劃簡易的收納空間和落塵區，地坪鋪敘黑白色六角花磚，營造時髦又復古的返家儀式感。設計師也加入格柵造型屏風，化身為入門時的美學焦點，也能避免向內直視的入門視線，以及風水問題。



因應 20 坪空間須配置三房，設計師透過格局的調整，將餐廳移至入口旁，不僅能夠緊鄰廚房動線，也善用了原本的畸零空間。另一方面，設計師將客廳後方空間完全打開，使客廳空間得以串連書房位置，透過採光的共享，營造出敞亮開闊的視野。



主臥房以溫潤的木調為主軸，營造出自然舒眠的氛圍，設計師也善用床尾處樑下空間，打造出大面系統衣櫃，可以收納大量的日常衣物和換季棉被，並貼心預留插座空間，方便居家電器的使用。

書房特別打造出可供兩人同時使用的桌面，並擁有相當充裕的收納空間，另外，設計師也針對屋主的馬克杯收藏，規劃了專屬的展示收納空間，細心珍藏生活裡的美好回憶。

