日式煎餃竟有台式九層塔味？還可以煎餃專門店：必點塔香豬和風煎餃，淋上美乃滋與海苔絲的邪惡誘惑
如果你跟我一樣，是那種對”煎餃”完全沒有抵抗力的人，那你一定懂，真正好吃的煎餃，從來不需要浮誇宣傳，這裡的老闆或許太過謙虛了，取名「還可以煎餃專門店」，但在熟客的口耳相傳中，這裡的美味程度絕對不僅僅是還可以，而是讓人驚艷的非常好吃！這家位於武陵高中附近，主打現點現煎的冰花煎餃，那金黃酥脆的網狀麵衣，包裹著飽滿多汁的內餡，水餃都是自家包的好大顆呀～
位置相當低調，位在桃園區的住宅巷弄中，但只要照著導航走，其實非常好找。
大眾運輸：可搭乘公車至武陵高中附近1號公車，步行約 5分鐘，從桃園火車站轉乘公車也相當便利。
自行開車／騎車：周邊以住宅區為主，路邊停車需碰運氣，建議騎機車最方便，店門口有一定的空間可以停放機車，或是沿著國聖一街的路邊白線區域整齊停放即可。
從櫃檯處可以隱約看到廚房的作業情形，聽著鐵板上滋滋作響的煎餃聲，聞著飄散出來的麵香與焦香，這種”聽覺”與”嗅覺”的雙重預告，往往在餐點上桌前就已經讓飢腸轆轆的食客口水直流，早點來的話還可以見到老闆在門口烤燒肉或是香腸的過程。
如果喜歡吃滷味小菜，也可以看看放在櫃檯的選項，滷得都相當入味。
MENU
小菜的選擇不算多，但是搭配麵食也很足夠。
來到這裡就是自行劃單再交給老闆點菜，用餐完再結帳，也可以使用電子支付，還有販售冷凍生餃子，回家也可以自行烹煮。
調味料有許多種可以自行調味，我平常都是吃原味居多，這次有試了一下辣味還不錯。
不論是價格、口味、環境或服務，都呈現一種很平衡的狀態，沒有哪一項特別浮誇，但每一項都在水準之上，我們都很喜歡煎餃酥脆的口感，下次還會來外帶。
海帶+豆包40元、百頁40元
小菜走的是清爽路線，調味不重，作為主食之間的轉換非常剛好，也能讓整體用餐不會太油膩。
豆包也滷得有入味，這樣的份量我們三人分食差不多，可以變化一下味覺。
單點燒肉80元
看了燒肉飯上的燒肉很想吃，索性問闆娘可否單點，得到的答案是什麼都可以單點，趕緊點一份來嚐嚐~
選用肥瘦適中的五花肉部位，裹上薄粉酥炸，外皮紅潤酥脆，切成好入口的大小，很酥脆。
上菜的速度還蠻快的，除了煎餃現點現煎，所以需要些時間，建議可以點些小菜或是酸辣湯來墊墊胃。
酸辣湯45元
一碗標準的台式酸辣湯，配料有豆腐絲、木耳、紅蘿蔔絲、筍絲與蛋花，勾芡程度適中，酸度與胡椒的辣度平衡得宜，料也給的相當多。
肉燥乾麵80元
原本還想說乾麵怎麼要80元，看到端上桌有滷蛋還有香腸片就知道真的蠻豐盛的，應該算是豪華版乾麵了~
麵條Q彈，上頭淋滿了肥瘦相間的特製肉燥，鹹香的滷汁均勻吸附在每一根麵條上。
高麗菜煎餃95元
當高麗菜煎餃上桌時，那層金黃色的冰花底層真的很誘人，一份有8顆煎餃，其實就是水餃的造型，相當可愛~
用筷子輕輕敲擊，可以感受到脆皮的酥度，內餡的高麗菜切得大小適中，保留了蔬菜的爽脆口感，沒有因為高溫而變得軟爛，豬肉餡鮮甜多汁，與蔬菜的比例恰到好處
塔香豬和風煎餃95元
這道菜簡直是香氣炸彈，台日混血的產物，原本就很好吃的冰花煎餃再淋上美奶滋，上頭灑上滿滿的海苔絲，一上桌超香!
一咬開餃子，濃郁的九層塔香氣瞬間衝上鼻腔！這是一種非常台式的熟悉味道，但與外層的日式佐料結合後，竟然意外地和諧，美乃滋的甜味中和了九層塔強烈的辛香，鹹甜交織，加上冰花的酥脆，口感豐富到讓人停不下來。
這次造訪「還可以煎餃專門店」，整體的用餐體驗遠遠超出了期待，老闆夫妻兩人相當客氣，這裡的煎餃個頭不小，8顆一份對於一般食量的女生來說已經非常有飽足感，從煎餃底部的冰花製作，就能看出師傅對於火候的掌控非常精準，冰花要煎得薄脆均勻且不焦苦，是需要功力的，價格也不貴，是想吃煎餃時的好去處，推薦給大家。
還可以煎餃專門店
地址： 330桃園市桃園區國聖一街121號
電話號碼：03-360 2666
營業時間：11:00–13:30, 16:00–19:30(週日公休)
FB
文章來源：VIVIYU小世界
