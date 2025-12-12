日式美學原來藏在這裡 源頭竟來自江戶低調風

東京是亞洲最現代化的城市之一，很難想像400多年前，它還只是個小漁村。沿著水路誕生的城市，不只孕育商人文化，更衍伸出日本獨有的美學。在階級嚴明的江戶時代，有錢的商人不能張揚，反而讓低調奢華成為最高境界。看起來普通的和服款式，都暗藏有繁雜的細節。含蓄卻極致講究的美學，也成為日本最具代表性的文化符號。

這座車水馬龍的城市，如今名為東京，但在四百年前，它只是名為江戶的小漁村。隨著歷史演進，昔日的水都風貌仍藏在城市縫隙中。CNN記者蒙哥馬利乘著小船，沿著水路回望江戶的影子。他形容：「坐在這艘船上，真的能感受到東京曾經的江戶風華。這座城市過去是水都，商人會搭著稱作猪牙舟的小船前往目的地。」

江戶時代階級森嚴，即使家財萬貫的商人，也要過著看似簡樸的生活。江戶東京博物館學藝員春木晶子解釋：「在江戶時代，武士與町人之間有明確的社會階級，人們必須依照身分決定生活方式與穿著。」

然而，低調不代表沒有品味。法令限制之下，富裕階層仍在服飾與物件中追求含蓄的奢華，一種被稱為「粋」的美學由此誕生。春木晶子說：「不張揚的美開始被稱為『粋』。和服成為這種審美最具代表性的象徵。相較於現代印象中華麗鮮豔的款式，江戶時代的高級和服多以樸素色彩呈現，細節藏在微小紋樣中。蒙哥馬利感嘆：「這花紋從遠看像單色，但靠近才會發現非常精細。」

和服達人Kozue Ihara補充：「這全都是職人手工完成。他們為每個點刻出型紙，再一層層染色。」其中最具代表性的「江戶小紋」，紋樣細如砂粒，有時是家徽，有時具象徵意義。蒙哥馬利指出：「如果仔細看，會發現這個圖樣其實由鯛魚組成。據說象徵敬意，因為點點以四十五度角排列，那是人們鞠躬的角度。」

當代流行的「靜奢風」與「老錢風」在某種程度上與這套美學相似。連和服上的組紐，也在江戶時代成為講究品味的象徵。組紐達人福倉龍太表示：「組紐有約一千四百年的歷史，隨著時代變遷，它的用途也不斷改變。」

東京至今還有許多世代傳承的職人，以傳統技法製作組紐，包含不少被運用在東京奧運或國際精品品牌中。福倉高志說：「圓形部分叫手鏡，因為所有編織動作都會反映在紐繩上。心境會完全表現出來，形成獨特的圖樣。」

對這些職人而言，組紐不只是手工，更是一種心念的體現。福倉高志提及：「前輩告訴我們，不是『粋』就是『野暮』，但絕對不能野暮。從匠人的角度，我們的目標是製作能讓使用者感動的東西，堅守這點，就是工匠的粋精神。」

江戶文化的低調奢華與極致講究，至今仍深刻影響日本設計師，在國際舞台上延伸並發揚「粋」的美學，使其成為日本獨樹一格的文化符碼。

