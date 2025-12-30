明太子烤雞翅

明太子烤雞翅，難在怎麼去骨，如果可以掌握好去骨動作～這道菜講真的不會太難做喔～

食材

三節雞翅, 8支

明太子, 70g

美乃滋, ７０g

料理步驟





步驟 1：買到三節翅要怎麼去骨呢？





步驟 2：通常要做包餡的部分，棒棒腿就不會使用到，沿著關節處下刀切斷。＊棒棒腿簡單滷，或烤都很好吃





步驟 3：圈起的部分可以剪掉，避免吃的時候刺到





步驟 4：把兩個骨頭中間，用料理剪刀剪開。





步驟 5：通常這邊的肉，會黏合得比較緊，可用料理剪刀剪一下。



廣告 廣告



步驟 6：皮跟肉要拉到這個關節處，這樣骨頭就可以用折的，或是用料理剪刀剪掉。





步驟 7：骨頭去掉的樣子





步驟 8：去好骨就是個小袋子，可以填料囉。





步驟 9：把明太子70g+美乃滋70g混合拌勻，就可以擠入雞翅的小袋子裡，封口再用牙籤封住。＊就可以放入烤箱烤培，烤箱進行預熱200度，烤溫到達，放入用180度烤１5~20分鐘。





步驟 10：烤製的時間，主要看雞翅上色狀態，有金黃上色就可以取出

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：日式美食輕鬆學！明太子烤雞翅

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號