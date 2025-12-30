日式美食輕鬆學！明太子烤雞翅
明太子烤雞翅
明太子烤雞翅，難在怎麼去骨，如果可以掌握好去骨動作～這道菜講真的不會太難做喔～
食材
三節雞翅, 8支
明太子, 70g
美乃滋, ７０g
料理步驟
步驟 1：買到三節翅要怎麼去骨呢？
步驟 2：通常要做包餡的部分，棒棒腿就不會使用到，沿著關節處下刀切斷。＊棒棒腿簡單滷，或烤都很好吃
步驟 3：圈起的部分可以剪掉，避免吃的時候刺到
步驟 4：把兩個骨頭中間，用料理剪刀剪開。
步驟 5：通常這邊的肉，會黏合得比較緊，可用料理剪刀剪一下。
步驟 6：皮跟肉要拉到這個關節處，這樣骨頭就可以用折的，或是用料理剪刀剪掉。
步驟 7：骨頭去掉的樣子
步驟 8：去好骨就是個小袋子，可以填料囉。
步驟 9：把明太子70g+美乃滋70g混合拌勻，就可以擠入雞翅的小袋子裡，封口再用牙籤封住。＊就可以放入烤箱烤培，烤箱進行預熱200度，烤溫到達，放入用180度烤１5~20分鐘。
步驟 10：烤製的時間，主要看雞翅上色狀態，有金黃上色就可以取出
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：日式美食輕鬆學！明太子烤雞翅
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
好市多「14必吃亞洲美食」曝光！台灣之光也上榜 完整名單一次看
美式大賣場好市多（Costco）商品應有盡有，不少民眾都會前去購買食品。根據近日《mashed》報導，好市多從亞洲找到各種當地零食，根據顧客評價，報導整理14個必吃的亞洲美食，就連台灣的鳳梨酥也有上榜！鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
酥香鬆軟！芋頭排骨酥湯
芋頭排骨酥湯 想念台灣味了~炸得酥香的排骨與鬆軟的芋頭~一口吃下充滿回味與懷念~這讓人喜愛的台灣小吃~在加製作也很方便 食材 排骨切小塊, 600克 芋頭切滾刀, 600克 香菇,...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 1
酸甜鹹好滋味！糖醋雞肉排
糖醋雞肉排 不想出門買菜，就利用冰箱冷涷保存肉餡，不用退冰馬上調理，再用酸甜糖醋調味，下飯開胃，當便當菜美味滿點!! 食材 雞肉排肉餡, 分組1 糖醋醬汁, 分組2 其他, 分組3...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超香泡麵做法關鍵在「湯麵分開」 加一物成亮點
泡麵是不少人宵夜最愛的美食之一，小紅書韓國創作者恩智Eunji分享一款在當地「最近超火」的泡麵新吃法，主打材料簡單、步驟...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
大人小孩都喜歡！鮮蝦煎肉餅
鮮蝦煎肉餅 製作簡單又美味的鮮蝦肉餅,非常受孩子歡迎🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 食材 豬絞肉, 250克 去殼蝦仁, 250克 胡蘿蔔, 30克 青蔥, 30克 西芹, 25克 雞蛋,...iCook愛料理 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
令人難以抗拒！經典波士頓派
令人難以抗拒的波士頓派(戚風蛋糕) 標題這樣下，其實我壓根就沒抗拒！🤣🤣這是一道一做好立刻秒殺的甜點，戚風蛋糕配上新鮮水果+鮮奶油的填餡，(自己做的可以填到爆餡喔😆)蛋糕體蓬鬆不甜膩，鮮奶油霜...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 57
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 16
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
共軍「蟒蛇戰術」封台灣 他曝：鎖定這三人
[NOWnews今日新聞]中國圍台軍演展開實彈射擊，解放軍東部戰區30日上午公告，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在位於台灣本島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，共軍東部戰區新聞發言人施毅...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前 ・ 46
CPB熱身賽開打！球員竟在回放挑戰對鏡頭「比中指」！網評：還不到二軍水準
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽(CPB）將於元旦正式開打，29日先進行熱身賽，由廈門海豚與深圳藍襪交手，不過台灣網友卻發現，不僅在轉播過程中出出現播報錯誤，就連字卡顯示方式都看起來有點「奇怪」，甚至還有球員在「視頻回放」時在直播中對鏡頭比出「中指」的不雅手勢，同時台灣網友也認為，整體聯賽看起來還不到台灣二軍水準，頂多只到大學聯賽。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 11
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 6
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 9
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 18 小時前 ・ 11
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 97