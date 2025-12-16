日式食品選貨店莎莎醬出包 檢出殘留農藥

（中央社記者陳婕翎台北16日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，這次再度出現檢出蘇丹色素食品，為越南彩虹胡椒粒；知名日式食品選貨店的美國莎莎醬，則發現不得檢出的殘留農藥，全數退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共9項不合格產品，包括中國竹笙、美國西芹、巴拉圭冷凍牛肚、泰國炒粿條、法國乾酪等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次不合格名單出現知名日式食品選貨店，食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天向媒體說明，這次有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克。

廣告 廣告

依據農藥殘留容許量標準，環氧乙烷為不得檢出。劉芳銘說，這是咖樂迪過去半年首次出現不合格，2批不合格來自美國的莎莎醬微辣與中辣，共計460.8公斤，在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘解釋，因蘇丹色素事件，精進追蹤境外原料源頭，咖樂迪的部分產品來自有檢出業者的「關係企業」；雖然咖樂迪本身無不合格產品，但自114年8月6日起至115年3月24日止，被列入監視查驗對象，輸入香辛料及調味醬產品不分國別採監視查驗。這次監視查驗屬於維持強度，不算升級。

此外，這次又有產品被檢出禁止添加於食品中的蘇丹色素，違反不得檢出規定。劉芳銘說，有1批由輸入業者「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，這批越南彩虹胡椒粒53.76公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

據食藥署統計，從114年6月8日至12月8日止，受理越南的其他香辛料報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署從114年12月8日起至115年12月7日止，針對越南其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。（編輯：吳素柔）1141216