日強烈抗議 要求中共撤回稀土出口管制

記者賴名倫／綜合報導

日本內閣官房長官木原稔7日舉行記者會，針對中共6日宣布「加強管制軍民兩用物項」措施、擴大限縮出口稀土與物資，表達強烈抗議；鑑於措施內文含糊但涵蓋範圍廣泛，日方表示將深入調查、釐清可能影響。

《共同社》報導，中共「商務部」6日無預警發布公告，決定加強管制對日出口的軍民兩用物品項目，且立即實施。儘管內文未詳列具體管制品項，但根據中共2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」，該清單所列項目多達1005項，其中涵蓋多種稀土、合金等材料與相關先進技術設備，引發各界關注。

廣告 廣告

日本外務省6日稍晚已透過外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，循外交途徑表達強烈抗議，木原稔7日進一步代表日本政府發表談話，針對中共緊咬日本首相高市早苗談話所發起的惡意報復行徑，表達「無法容許、極其遺憾」，但指出現階段相關措施是否涵蓋稀土仍待釐清，將與經濟產業省協商，評估相關影響與因應措施。

日本石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）統計數據指出，日本2024年稀土進口來源，約有71.9%來自中國大陸，加上電動汽車（EV）、半導體等先進高科技工業製品尤其高度仰賴稀土，因此中共此舉勢必將對日本企業營運帶來一定影響。不過也有專家認為，管制稀土也可能面臨日本的貿易戰報復。

木原稔7日就中共對日加強管制稀土出口，表達強烈抗議。（達志影像／路透社）