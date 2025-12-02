日影后河合優實穿洋裝漫遊神津島 《旅與日子》展開奇妙邂逅

河合優實笑稱，拍攝過程就像在參加夏令營一樣，是非常有趣的經驗。（天馬行空提供）

日本導演三宅唱勇奪金豹獎的得獎之作《旅與日子》聚集了日本電影界首屈一指的實力派演員陣容，將漫畫家柘植義春的2篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》巧妙結合搬上大銀幕。今年以電影《那個女孩》、《納米比亞沙漠直播中》橫掃日本電影獎多項大獎，並榮登日本奧斯卡影后寶座的河合優實，此次在片中飾演一位神秘的夏日旅人，穿著度假感十足的洋裝，穿梭在四面環海的小島上，漫無目的地走走停停，與新銳演員高田萬作上演一段曖昧又奇妙的邂逅。

對於這個特別的角色，河合優實表示，「在片中，自己總是以自己的步調感受著島上的新鮮生活，我們知道的資訊只有她渴望放鬆、逃離現實的心境，但並不知道她從何而來、為何而來，因此她所展現出來的姿態特別地瀟灑自得，在現實中，女性要像那樣天真無邪地獨自旅行或許不太容易，但我想她並沒有太意識到自己的性別，而這種狀態讓人感到憧憬。」至於在片中與新銳男星高田萬作的曖昧互動，河合優實則表示，「這部分在開拍前就和三宅導演討論許久，如果只描繪一對男女在旅行期間的青澀邂逅，好像有點太老套，所以除了兩人不斷地擦肩、錯過，三宅導演也希望能讓大家感受到更多人與人之間不一樣的內在變化。」

為了拍攝夏日之旅的部分，劇組總共在神津島上待了2週，拍攝節奏很悠閒，除了美麗的海岸線、知名觀光景點，也在許多鮮為人知卻相當有氣氛的山間小路取景。一場穿越隧道的場景，更是讓導演三宅唱驚呼，「那個地方實在太帥了，拍起來反而有點害羞。因為那裡看起來就像吉卜力的動畫一樣，會不會太完美了呢！」由於整個島上沒有便利商店，只有一個大型飯店已經一些民宿，因此劇組也將人力做到最精簡，河合優實更是獨自前往，她也笑稱，拍攝過程就像在參加夏令營一樣，是非常有趣的經驗，夜晚甚至可以和大家一起仰望星空，非常美妙。《旅與日子》將於12月12日在台上映。

