日德島驚傳高速公路事故！卡車追撞旅遊巴士 10多人受傷

日本德島縣傳出重大交通事故。據警方消息，當地時間18日上午10點20分左右，一輛大型卡車在德島縣美馬市的德島高速公路北行車道上追撞一輛觀光巴士，造成10幾人受傷。

日本德島縣傳出卡車追撞巴士的事故。

所幸據消防局消息，10幾名傷者意識都清醒，已送醫治療。

由於事故的關係，目前德島高速公路美馬交流道至池川池田交流道之間的路段雙向封閉。

