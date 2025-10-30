日惹近700名學生因免費學餐食物中毒 印尼當局展開調查

印尼政府正調查近期在日惹(Yogyakarta)地區發生近700名學生集體食物中毒事件，這起集體食物中毒事件發生在印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)宣布推動免費營養午餐政策之後。

營養午餐計畫今年1月開始實施，是普拉伯沃的重要政見之一，旨在改善貧困地區兒童營養。根據非政府組織印尼教育監督網路(JPPI)的數據，截至10月29日，印尼各地已有約15,000名學生病倒。印尼教育監督網路呼籲政府暫停計畫，徹查安全漏洞。

在日惹地區的古農基杜爾(Gunungkidul)縣，之前發生約有660名學生食用免費午餐後食物中毒。負責推行免費營養午餐計畫的印尼國家營養局(National Nutrition Agency, BGN)局長達當(Dadan Hindayana)今天(30日)表示，已經展開全面調查，並暫時關閉附近的廚房。

國家營養局指出，食物保存不當與送餐延誤是食物中毒的主要原因，為防止再度發生，該機構已指示全國1.1萬間廚房減少餐量，以確保新鮮與安全。

達當表示，印尼政府今年為免費營養午餐計畫編列約171兆印尼盾(約103億美元)預算，但執行單位預估年底僅會動支99兆印尼盾，受惠人數也從原本設定目標的8300萬人，降至7,000萬人。

國家營養局表示，印尼總統普拉伯沃29日成立了一個跨部會首長的團隊，包括衛生部長及國家營養局局長，以加強監督免費學餐計畫。