日愛知、靜岡面臨產業停滯 產官學合作孕育逾8百家新創

新完工的大樓外觀新穎，共用辦公空間開闊明亮、充滿設計感。7層樓建築總面積超過7000坪，裡面除了辦公室、會議室，還有飯店、餐廳、健身房，甚至有當地企業生產的最新多功能電動車，載你上下班。

公視國際記者施勗皓在現場報導，「位在名古屋市中心的這一處新創基地，在去年開幕之後，已經吸引超過600家企業進駐，除了提供場地、投資基金之外，也讓各個企業之間在這裡碰撞出新的火花。」

鏡頭再轉到靜岡縣濱松市的新創基地，這裡還設置3D列印機，木材、紙材相關等各式機具，讓創業家靈感一來，就能立刻發揮。另外新創產業最常面臨的挑戰，在這裡也有優勢。

濱松磐田信用金庫神村明洋表示，「一般想要談錢的問題的時候，卻沒辦法立刻諮詢，這中間就會出現時間上的延誤。FUSE是由金融機構經營的，我們金融機構的職員，所以錢的問題可以立刻處理，我覺得這是很大的優勢。」

位於日本中部的愛知縣、靜岡縣，擁有豐田汽車、山葉鋼琴等知名企業，過去是支撐日本經濟成長的工業製造業重鎮。

但根據2022年統計，身為第4大城市的愛知縣名古屋市，新創企業數卻位居全國第6，輸給福岡和京都。因此5年前成立了「中部日本新創生態系統聯盟」，結合周邊地方政府，以及產業界、大學研究機構互相合作，打造適合新創企業發展的環境。

濱松市新創推進部長土居龍大說：「現在人口逐漸流失，還有一段時期是創業率比歇業率還要低，我們認為，現在除了既存的產業，也應該找到新的產業，為城市創造就業機會，阻止人口流失的情況。」

名古屋市新創支援課長鷲見敏雄說道，「日本中部地區的特徵是生產製造業非常強，我們希望以這樣的創造力與新創產業一起成長。」

利用當地大企業有技術、有人才的強項，配合創業人才培育計畫，再加上補助金、創投支援制度等，孕育出的新創企業2025年已達到849家，企業總價值突破27億8千萬美元。

當地正透過產官學合作，把時代變遷下面臨產業轉型的壓力，化為發展新創的動力。

