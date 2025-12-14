日戀綜找「不良男女」凶狠談愛！ 真性情互動掀議

日本最新戀愛節目《不良一族尋愛記》。（圖／翻攝自Netflix）





日本最新戀愛節目《不良一族尋愛記》，找來11位曾經叛逆的「不良男女」，勇敢追愛的過程引起討論。甚至節目在串流平台上線不到一個星期，就已經是竄升到熱門節目的亞軍。

《不良一族尋愛記》：「看什麼看，什麼，看什麼看，你是什麼，看什麼看，我才剛到別鬧了。」

一進門就互看不順眼，兩個暴走族老大直接互相推擠，要不是工作人員拉開，都忘了是要來找真愛的。

日本最新戀愛綜藝節目《不良一族尋愛記》，找來11位曾經叛逆的不良男女，真性情與直率性格，有別於以往戀綜風格，掀起高度討論。

廣告 廣告

《不良一族尋愛記》：「喂，你是要在都是刀子的地方，惹我嗎？小鬼，你才是小鬼吧，不要用你的手碰我。」

節目9號在串流平台上線，衝上台灣熱門節目亞軍。但節目來到第三集，外表強悍個性直來直往的「偉老大」，同時是饒舌創作歌手，卻慘被退貨。

《不良一族尋愛記》：「我闖了禍，我喝酒做出的言論，違反了合約，所以我沒辦法在這裡待滿兩周。」

因為製作團隊有責任保護所有參加者，所以節目無法容許疑似用藥的狀況，自曝疑似吸食大麻，結果才到第三集就離開節目。

另外討論度十足的還有她。

《不良一族尋愛記》：「我是成績全優的學生會長，咦好厲害，高中也是拿獎學金念的。」

兩手滿滿刺青，染上金髮大波浪，乍看下以為是不良少女，沒想到竟然是學霸，但讓乙葉轉變這麼多的原因，卻令人鼻酸。



《不良一族尋愛記》：「對方拿著刀威脅我...，然後性侵我，我當下想說，只要能活下去就好。」

聽到乙葉的過往，現場瞬間陷入一片靜默。為了追夢，乙葉擔任酒店公關還學貸，堅毅的人格特質圈粉無數。

不良一族尋愛記，還在更新上線，但已經成為話題。



【更多東森娛樂報導】

●戀綜女嘉賓大解放！「曬內衣照正面爆擊」成辣模界IU

●才宣布分手！重機女神痞幼上戀綜 不到20天被轟：炒作

●李伊庚露骨對話外流！嗨喊「沒看過E」 憨厚形象全毀

