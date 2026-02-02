日成功試採南鳥島海域稀土 有助實現供應鏈自主化

記者賴韋廷／綜合報導

日本《產經新聞》1日報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）鑽探船「地球號」，已順利完成南鳥島海域6000公尺深海床的含稀土礦泥開採測試，最快可望明年2月啟動開採作業，為實現稀土供應鏈自主化邁出關鍵一步。

「地球號」是根據日本政府的「戰略性創新創造計畫（SIP）」，在1月12日自靜岡縣清水港啟航，前往日本最東端的南鳥島周邊專屬經濟區（EEZ）海域執行開採測試，並順利運用艦上原本用於科學探勘的管狀開採裝置，從位於約6000公尺深海處海床吸取泥狀沉積物並進行回收，後續將對沉積物中的稀土成分與含量進行分析，藉此評估商業價值與後續作業需求。

先前報導指出，日本早在10餘年前，就已在南鳥島周邊海底探勘到豐富的稀土礦藏，儘管採掘難度與成本較高，但日本內閣官房副長官尾崎正直強調，該項探勘對拓展經濟安全保障與海洋開發計畫深具意義，未來也將根據分析結果，進一步評估擴大開採測試可行性，並可望與理念相近國家擴大合作，提升供應鏈自主化，透過強化日本本國產業韌性，有效降低中國大陸的出口管制與經濟脅迫。

鑽探船「地球號」成功從南鳥島約6000公尺深海床回收含有稀土的泥狀沉積物。（達志影像／路透社資料照片）