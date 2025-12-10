日戰機遭中共雷達惡意照射，解放軍：我有預告喔！日方回應「沒有啊」。圖／高市早苗X

日本當局指控自衛隊戰機在本月6日，遭到中國軍機刻意以雷達照射，中國當局除了強調是「日軍機闖入」，更在昨（9日）釋出事先向日方通報演訓的錄音。但日方則表示，沒有接收到中國「提前通報訓練海空域」的通知。

中國《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」，在昨日釋出文章稱：「中方本次軍事訓練符合國際法和國際實踐，並且，中方提前向附近海域日艦進行了現場通報，日方軍艦通過無線電確認收到。」並在官方微博放出相關錄音。中國釋出的錄音可聽見：「日本海上自衛隊116艦，我是中國海軍101艦，我編隊將按計劃組織艦載機飛行。」隨後又播放日方自衛隊以女生使用英文回應：「這裡是海上自衛隊116艦，我已收到你的訊息。」

「玉淵譚天」文中強調，日本飛機闖入中方劃設演訓區，也是提前告知的演訓海空域，最近距離中方飛機不到50公里。文中更稱日方進入中國演習區域，即自動進入中國雷達搜索範圍，自然可以感知到雷達搜索訊號，「我方飛機同樣感知到日機機載雷達信號」。

不過日本防衛大臣小泉進次郎，今（10日）上午在防衛省召開臨時記者會表示，中方6日雖曾通知日本海上自衛隊護衛艦，指遼寧號艦載機將開始飛行訓練，但日方事前未接獲訓練時間與場所經緯度的航空資訊，中方也未提供給船舶等的航行警報，因此日方沒有足夠的資訊，來避開危險狀況。

另外，中方還指控自衛隊的軍機有搭載雷達系統並使用，但小泉回應稱，當時自衛隊軍機沒有使用雷達系統。



