日戰機遭中共雷達惡意照射 解放軍：我有預告喔！日方回應「沒有啊」
日本當局指控自衛隊戰機在本月6日，遭到中國軍機刻意以雷達照射，中國當局除了強調是「日軍機闖入」，更在昨（9日）釋出事先向日方通報演訓的錄音。但日方則表示，沒有接收到中國「提前通報訓練海空域」的通知。
中國《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」，在昨日釋出文章稱：「中方本次軍事訓練符合國際法和國際實踐，並且，中方提前向附近海域日艦進行了現場通報，日方軍艦通過無線電確認收到。」並在官方微博放出相關錄音。中國釋出的錄音可聽見：「日本海上自衛隊116艦，我是中國海軍101艦，我編隊將按計劃組織艦載機飛行。」隨後又播放日方自衛隊以女生使用英文回應：「這裡是海上自衛隊116艦，我已收到你的訊息。」
「玉淵譚天」文中強調，日本飛機闖入中方劃設演訓區，也是提前告知的演訓海空域，最近距離中方飛機不到50公里。文中更稱日方進入中國演習區域，即自動進入中國雷達搜索範圍，自然可以感知到雷達搜索訊號，「我方飛機同樣感知到日機機載雷達信號」。
不過日本防衛大臣小泉進次郎，今（10日）上午在防衛省召開臨時記者會表示，中方6日雖曾通知日本海上自衛隊護衛艦，指遼寧號艦載機將開始飛行訓練，但日方事前未接獲訓練時間與場所經緯度的航空資訊，中方也未提供給船舶等的航行警報，因此日方沒有足夠的資訊，來避開危險狀況。
另外，中方還指控自衛隊的軍機有搭載雷達系統並使用，但小泉回應稱，當時自衛隊軍機沒有使用雷達系統。
更多鏡報報導
中俄戰機鬧完韓國 首次亂入日本四國附近空域！中共再射衛星飛越台灣
白目遊客不顧禁令到「死亡區」戲水 4人慘被大浪捲走溺斃！影片曝光
41J肉聲／法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰 習近平「摸背奴才」引熱議
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 小時前 ・ 23
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 69
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大
政治中心／李汶臻報導2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。台南市長選戰，民進黨初選競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，而台中市方面，民進黨已徵召立委何欣純參戰，國民黨則是暫未敲定人選。對此，有命理專家指出被提名人若擁「這些條件」機會相當高。民視 ・ 1 小時前 ・ 52
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 4 小時前 ・ 195
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 3 小時前 ・ 16
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 5
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 35
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 6 小時前 ・ 21
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 59
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 15