日戰機遭共機雷達照射 中國外交部駁回日方交涉

（中央社台北8日電）日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎昨日向中方強烈抗議。中國外交部昨日深夜回應稱，已當場駁回日方交涉，並提出反交涉，還批日方炒作此事，「渲染緊張局勢，誤導國際社會」。

中國外交部網站7日晚間11時許以外交部發言人的名義發布「就日方聲稱中國海軍艦載機對日本自衛隊戰鬥機『雷達照射』事答記者問。」

中國外交部發言人表示，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，「日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。」中方不接受日方所謂交涉，「已當場駁回」，並在北京和東京分別提出反交涉。

廣告 廣告

中國外交部發言人還表示，當前形勢下，「日方炒作所謂雷達照射問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心」。中方對此堅決反對。並強烈敦促日方立即停止「滋擾」中方正常演訓活動的危險行為，「停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄」。

日媒報導，日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會指出，6日下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲15戰機於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行間歇性雷達照射，自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

針對此事，中共解放軍海軍發言人王學猛7日下午回應，稱日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，「嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」，共軍要求日方立即停止「污蔑抹黑」。

7日稍晚，中國駐日大使吳江浩向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。他宣稱，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機「多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」。

吳江浩聲稱，日方還「倒打一耙，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論」，有關作法「極其不負責任」。中方嚴肅要求日方「停止汙衊抹黑，嚴格約束一線行動」，防止類似事件再次發生。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141208