日戰機遭共機雷達照射 共軍辯稱日機先抵近滋擾

（中央社台北7日電）針對日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航空母艦遼寧號艦載機以雷達照射，中共解放軍海軍發言人王學猛今天聲稱，日機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，「嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」，共軍要求日方立即停止「污蔑抹黑」。

央視新聞報導，王學猛宣稱，中共海軍遼寧號航艦編隊在宮古海峽以東海域「正常組織」艦載戰鬥機飛行訓練，「事先公布了訓練海空域」。

王學猛聲稱，訓練期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，「嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，日方有關炒作與事實完全不符」。

他又說，共軍嚴正要求日方立即停止「污蔑抹黑，嚴格約束一線行動」。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

日媒報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天凌晨針對此事召開記者會指出，6日下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲15戰機於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行間歇性雷達照射，自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

小泉進次郎表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾」。日方已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。（編輯：邱國強/廖文綺）1141207