日戰機12月緊急起飛79次! 針對中就53次、「這國」23次 慘遭南北空防「消耗戰」

日本自衛隊的F-35和F-15戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 日本防衛省公佈的一組數字引起了不少軍事觀察家的注意。光是 2025 年 12 月，日本航空自衛隊的戰鬥機就緊急起飛了 79 次！這個數字是前一個月的 2 倍多，創下了下半年的最高紀錄。很多人在猜，

日本的 F-35 和 F-15 戰鬥機到底是在攔誰？ 根據資料：在 79 次的攔截任務裏，有 53 次是針對中國軍機，顯示中日空中交手的頻率，已經進入了「高熱化」階段。

日機攔截的地理位置高度集中，絕大多數都發生在日本的「西南空域」，也就是沖繩到東海，再到台灣與日本西南島嶼之間的海域。軍事專家研判，這應該與中國在去年 12 月底在台海舉行的「正義使命-2025」軍演有絕大的關係。

廣告 廣告

日本自衛隊J-15戰機去年12月多次為中共的正義使命-2025軍演緊急起飛。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

日本防衛省雖然強調這只是「作戰反應」而非「敵對行動」，但背後的消耗戰意味已經非常濃厚。

中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 23 ) 日指出，每一次緊急起飛，背後都是昂貴的飛行小時數、精密的引擎維護週期，以及飛行員長期緊繃的神經。已經服役多年的日本空自的 F-15J，在面對中國高頻、高強度的空中巡航時，已顯得「疲於奔命」，中日戰機空中較勁，以前可能是偶爾的「遭遇戰」，現在變成了常態化的「壓力測試」。

中國的飛機從東海穿出宮古海峽，或者在西太平洋進行遠海訓練，每一次航跡的延伸，都是在重新定義這片海域的「安全邊界」。日本方面雖然出動了最先進的 F-35 試圖進行目視識別和「護送」，但這種攔截更像是在用「昂貴的戰術動作」去應對「龐大的戰略推進」。

日本航空自衛隊拍攝到解放軍殲-16戰鬥機參與「正義使命-2025」軍演，經宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_jp

《矚望雲霄》表示，這就像是「你出牌，我跟注」。中國軍機出現的頻率越高、機型越豐富（從殲-16 到轟-6K，再到無人偵察機），日本就得投入更多的籌碼來維持領空監控。

值得注意的是，12 月的攔截資料裡，俄羅斯飛機也占了 23 次，主要是在北部和日本海方向。這意味著日本現在面臨著一種「南北夾擊」的窘境。北方有圖-95，南方有殲-20 或殲-16，日本空自的這幾百架飛機，要在幾千公里的防線上來回奔火，這種高節奏的消耗，恐怕才是日本防衛官員最頭疼的事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

普丁願付川普10億美元! 加入和平委員會不必真掏錢 從「這裏」扣就行……

「開班式」軍委僅張升民出席？網傳張又俠不僅被清洗 還慘遭「誅九族」

日本防衛省統合幕僚監部5日公布，上月29日解放軍「正義使命-2025」軍演首日，多架次軍機穿越宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j