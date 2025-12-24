日戶籍國籍欄正名台灣！矢板明夫曝關鍵推手

▲「台灣女婿」日本前農林水產副大臣、參議員滝波宏文是日本推動《戶籍法施行規則》修訂的核心人物。圖為外交部長林佳龍23日與滝波宏文會晤。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 今年年5月，日本《戶籍法施行規則》正式修訂，台灣出身者戶籍的「國籍‧地域」欄中，終於可以直接標示為「台灣」。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這在日本和台灣掀起轟動，並揭露推動修法的核心人物，正是「台灣女婿」日本前農林水產副大臣、參議員滝波宏文。

矢板明夫在臉書上發文表示，推動修法的中心人物滝波宏文前幾天在東京的一場演講中，首次親口說出修改制度背後的經過，也讓外界明白這並非偶然，而是一場長時間、持續低調進行卻關鍵的政治努力。

矢板明夫說，滝波宏文在演講中坦言，這個問題對他而言從來不是抽象的外交議題，而是切身的家庭經歷。他的太太來自台灣，兩人是在美國遊學時認識的同學。2002年結婚、歸化日本後，太太在日本戶籍上的出生地卻被標示為「中國台灣省」。「這樣的記載，讓人難以接受，也讓他深刻意識到，制度上的一行字，直接關係到身分、尊嚴與情感。」

矢板明夫指出，「正因如此，當在日台灣人相關團體與跨黨派議員開始推動『戶籍正名』時，滝波宏文選擇站到最前線。」滝波宏文在演講中指出，這項改革最大的難處，在於政治現實。若正面修法，勢必引發中國強烈反彈，因此必須找到一條既合法、又能在制度內完成修改的路。

最終他們選擇了配合日本的戶籍系統更新，透過施行規則的調整，把「國籍」改為「國籍‧地域」，讓台灣得以被如實記載，而不必在法律層面正面碰撞外交敏感線。這條路走了將近2年，多數協調都在檯面下進行，結果帶來了實質而深遠的改變。

矢板明夫指出，滝波宏文的背景，正好讓他成為這項工作的關鍵人物。滝波宏文出身福井縣，東京大學法學部畢業，曾任職於大藏省，並外調到法務省刑事局、內閣官房工作，非常熟悉法律與官僚體系運作。進入政界後，歷任經濟產業大臣政務官、參議院農林水產委員長、自民黨水產部會長與農林水產副大臣，是日本政壇標準的菁英路線。

矢板明夫強調，比履歷更重要得是，滝波宏文的「台灣女婿」身份。演講最後滝波提到，太太已在今年完成戶籍出生地更正，從「中國台灣省台北市」改為「台灣台北市」。那一刻，他深刻感受到，制度終於回應了現實。

最後，矢板明夫表示，這次戶籍表記的改正，不只是行政調整，而是日本在制度層級，清楚承認「台灣不是中國」的具體展現。促成這件事的，是一位尊重妻子、喜歡台灣，而盡力去改變日本制度的台灣女婿。

