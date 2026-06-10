一日手術仍「住院才給付」?台大院長籲「商保、DRG」鬆綁:助緩解1床難求

記者簡浩正／台北報導

余忠仁（右二）今早出席「台大醫院成立亞太唯一癌症碎化消融訓練中心 與 HistoSonics 簽署合作備忘錄」記者會。（圖／記者簡浩正攝影）

醫學中心病床長期吃緊，有不少手術可不用住院，但礙於現行部分商業保險及健保DRG（住院疾病診斷關聯群）給付制度仍與住院綁定，病患還是會要求住院以便保險理賠，但也可能讓病床調配更緊張。金管會今（10）日舉行會議，研擬配合「一日手術」等商業保險理賠條件。台大醫院院長余忠仁說，除商保理賠調整外，DRG給付模式也需討論調整，若能鬆綁相關限制，推動醫療門診化，有助提升病床使用效率，緩解病床不足問題。

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據悉，金管會今日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題，研議保單給付能否跟上醫療趨勢。

石崇良今早出席立院衛環會繼續審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時樂見討論，認為將創造三贏，一方面其實從過去的實施經驗，這種新的模式導入之後，其實它的醫療費用是下降的，比在住院的費用要下降；第二個，對民眾如果在原本的保單裡面就有cover這一類的治療的話，那不應該因照顧模式的改變而不予給付。

再者，石崇良認為對醫院來講，整個健保體系如剛提到的健保支付費用是下降之外，醫院的病床的利用效率也會提升，對於人力的短缺造成的這個病床需求的問題等，也能夠得到緩解，他認為是非常好的一些方向，會積極跟金管會來一起努力。

余忠仁今早出席「台大醫院成立亞太唯一癌症碎化消融訓練中心 與 HistoSonics 簽署合作備忘錄」記者會，會前受訪被問及上述看法指出，目前部分檢查項目因保險給付規定，病人必須住院才能獲得理賠，但實際上未必需要住院。他舉例如次世代基因定序（NGS）等高價檢查，健保雖部分給付，若無商業保險病人負擔不小，但此類非病人為了獲得理賠需住在醫院，並不合理。

他認為，若商業保險理賠條件與健保給付制度能同步調整，讓醫療行為回歸專業判斷，而非受限於住院才能獲得給付，將有助於加速醫療門診化發展。推動門診化可減少病人不必要的住院時間，也有助緩解病床不足問題，讓真正需要住院治療的病人更快取得病床。

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