一日手術等保險理賠擬修 台大醫院院長：健保也應改

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）金管會將檢討一日手術等保險理賠，儘管衛福部長石崇良認為三贏，但台大醫院院長余忠仁呼籲，健保住院診斷關聯群支付（DRG）給付模式也需討論調整，否則一日手術恐難落實。

現行不少醫療險仍以「住院」作為理賠前提，金管會今天下午邀集保險業者開會，預計全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題，研議保單給付能否跟上醫療趨勢。

衛生福利部長石崇良上午出席立法院衛環委員會，他會前接受媒體聯訪指出，正積極與金管會溝通醫療商業保險相關治療須住院才理賠作法，強調這是「三贏」作法，醫療費用可以下降，病人不會因為照護模式改變而無法獲得給付，醫院端更可以提升病床運用、緩解人力問題。

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台大醫院院長余忠仁對此予以肯定，直言受限現行理賠條件，許多病人連作檢查都要求住院，「一點道理都沒有」，尤其是次世代基因定序等高價檢查，健保雖部分給付，若無商業保險病人負擔不小。

余忠仁出席台大醫院活動時告訴媒體，然而這類檢查的對象並非患者本人，而是組織或血液，病人卻為了獲得理賠，「連抽血都要住院，並不合理，也造成臨床困擾」，若商保制度突破，醫院臨床程序就有望全面檢討。

不過，即使商業保險突破，現行健保制度仍要求病人必須住院才能獲得理賠，為一日手術新制阻礙。余忠仁解釋，許多手術已經可以轉門診，包括白內障手術、痔瘡手術等，卻有不少卡在保險，除了保單調整之外，也希望健保「住院診斷關聯群支付（DRG）的支付制度也能隨之調整。

他強調，商保理賠、健保給付模式若鬆綁，讓醫院調整手術流程，研判對緩解病床壓力將有很大助益。（編輯：張銘坤）1150610