日批陸機「雷達照射」無通報 張兢酸：國土交通省也打臉小泉

中國大陸航母「遼寧艦」。（資料照／美聯社）

大陸軍機上周在演訓中以雷達照射日本軍機，大陸軍方9日表示已事先向自衛隊方面通報航母「遼寧艦」艦載機起降訓練的音訊，但日方主張「沒有足夠的資訊」。對此，軍事專家、中華戰略學會資深研究員張競質疑，開酸「搬石頭砸自己腳！」

大陸軍機6日對日本自衛隊2度進行雷達照射，讓中日緊張關係再度升級。根據日本共同社報導，大陸軍方9日在互聯網發布顯示已先向自衛隊方面通報，而日本防衛相小泉進次郎10日針對此事召開記者會，承認中方事情有進行通報，但主張未包含訓練規模和具體場所，「沒有足夠的資訊」，他更表示自己並不知道遼寧艦艦載機等訓練海空域相關航行通告（NOTAM）或航行警報曾事先通報過。

廣告 廣告

專家張競今（12）日在臉書發文指，所謂飛航通報或是航行警告（NOTAM），這是由民用航空管制體系所負責，針對有可能對民用航空活動產生危害或干擾之飛行或是航天活動，發佈相關安全通告。而軍事飛航活動若是不會穿越諸如機場周邊、起降下滑道等民用航空管制空域，或是穿越民用航道、空層與空域，基本上並無義務要事先透過民用航空主管體系，發佈飛航通報（NOTAM）。

針對小泉進次郎提出要見到NOTAM才算數，張競忍不住提出5點質疑：

1.日本戰機進入東海防防空識別區，在東海各個探勘油井、釣魚台列嶼以及獨島周邊空域飛航活動，特別是執行抵近偵察飛航任務時，是否曾經發佈過NOTAM？

2.日本戰機在日本周邊海域派遣軍機查證水面目標，或是在空中執行攔截查證任務時，請問是否發佈過NOTAM？

3.日本海上自衛隊在離開日本周邊海域，遠赴他方海域，例如在印度洋執行反海盜護航任務時，起降旋翼機或定翼機，請問是否發佈過NOTAM？

4.日本海上自衛隊海上巡邏機進駐吉布地，在亞丁灣執行反海盜任務時，是否亦曾發佈過NOTAM？

5.美國海軍航艦打擊群在日本周邊近海執行操演，起降戰機更是家常便飯，請問日本防衛省是否曾經要求過美國海軍第七艦隊要發佈NOTAM？

張競質問日本防衛省，「到底有哪個國家曾有先例，透過發佈NOTAM知會他國將要在其周邊水域實施同類操演？」甚而連日本政府主管民用航空飛航安全之國土交通省都保持緘默，沒有盲目附和小泉進次郎。

張競也稱，遼寧艦當時操演海域係位於福岡飛航情報區（FuKuoka Flight Information Region）第F17區，從頭到尾當地位於神戶飛航區管中心（Kobe Air Control Center），從未針對遼寧艦戰機任何飛航活動提出警告或糾正，由此可證明遼寧艦所起飛戰機未曾干擾或影響當地空域民用航空活動。同時作為NOTAM主管機關之日本民用航空主管機關亦從未附和或支持小泉進次郎所提出之荒謬怪論。

張競認為，日本國土交通省若是認為遼寧艦演訓活動有可能影響民用航空活動，其亦具有絕對權限與義務，針對遼寧艦戰機活動空域臨時發佈NOTAM；然而，國土交通省並未發佈NOTAM，「這一耳光真是打得小泉進次郎又脆又響」。

張競分析，東京針對遼寧艦艦儎機事件向北京喊話，存心在測試美方態度，好不容易得到美國國務院發言人幾句外交辭令，但美國五角大廈、印太指揮部以及駐日美軍，到目前為止都保持沉默。張競更提到，事件發生在琉球周邊海域，駐日美軍在琉球是重兵匯聚，卻沒有出手相助，甚至派些戰機升空助陣增加日本自衛隊聲勢。從這些跡象看來，美軍是明白人，事件真相是非相當明顯。

【看原文連結】