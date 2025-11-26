日抓70隻創新高 台南193公分「哥吉拉級綠鬣蜥」曝光！獵人：大隻的越來越多

台南綠鬣蜥失控日抓70隻，新化捕獲193公分哥吉拉級巨物，巨型個體也有越來越多的趨勢。 圖：台南市政府／提供

[Newtalk新聞] 台南綠鬣蜥體型與數量全面失控，近期新化區捕獲一隻全長達193公分的「哥吉拉級」巨物，立起來比成人還高，畫面曝光引發譁然。農業局最新統計顯示，今年截至11月中旬已移除逾2.3萬隻，平均每天要抓70多隻，數據創下新高，且超過1公尺長的有越來越多的趨勢。

根據台南市農業局最新數據，統計至11月18日，全市捕獲數量已來到2萬3762隻，平均每天要抓70幾隻，效率雖比去年總數1萬多隻高出不少，但也顯示族群擴散嚴重。其中，最引人注目的就是日前在新化區落網的這隻「哥吉拉」，長度逼近2公尺，照片曝光後引發熱議，。

鳥友謝其良今(26)日前往東區巴克禮公園賞鳥時，驚見滯洪池木棧道旁有一隻長約1公尺的綠鬣蜥正趴在樹叢曬太陽；無獨有偶，永康祥合公園日前也出現一隻色澤偏黃、體型碩大的個體攀附在高大桉樹上，模樣相當嚇人。

針對巴克禮公園的通報，南市農業局森保科科長朱健明指出，今日就會指派人員前往獵捕。他強調，獵人採取持續巡查策略，針對通報熱點會一巡再巡，連續多日掃蕩直到看不見蹤影為止。雖然目前長度逾1公尺的大型個體越來越常被發現，但市府團隊仍持續加強移除力道。

