日投入一萬億日圓 振興造船業抗衡中韓

根據中國大陸相關單位引述，日本國土交通省與內閣近日共同公布「造船業復興路線圖」，明確提出未來十年將投入一萬億日圓，推動國內造船產能大幅擴張，並加速產業整併，以整體規模與效率抗衡中國大陸與韓國造船業者，目標在二○三五年實現日本國內建造量倍增。

按照規劃，日本將推動現有分散造船業進行整合與重組，預計於二○二八年前後，將產業結構整併為一至三個大型集團體制，透過統一設計與建造系統、提升生產效率，強化整體競爭力，並力拚在新一代船舶建造技術領域取得全球領先地位。

日本政府指出，產能提升將多管齊下推進，包括透過改善與更新基礎設施，使產能提升約五成；並大力導入自動化技術，進一步提升約四分之一產能，並在擴產過程中同步將建造成本降低一成。依照規劃到二○三五年，日本年度造船能力將提升至一千八百萬總噸，約為目前水準的兩倍。

日本國土交通省表示，這是一項具高度挑戰性的目標，但只要官民攜手、下定決心推動，便有機會實現。國土交通省也坦言，日本造船業近年已被中、韓超越，年度建造量自二○一六年一千六百萬總噸，下滑至二○二四年九百零八萬總噸，全球市占率降至一成三，甚至難以完全滿足國內船東需求，導致部分訂單外流海外。

為達成復興目標，未來十年官民將合計投資一萬億日圓，其中民間造船業界投入約三千五百億日圓，政府公共部門投入約三千八百億日圓，另有約二千八百億日圓由官民協作共同推動。政府資金中，將有三千五百億日圓用於設立為期十年的專項基金，並搭配經濟安全保障技術培育計畫，及人工智慧（AI）新一代造船機器人研發專案，全面提升產業基礎。

路線圖將產能擴張分為三階段推進：第一階段為二○二六年至二○二八年，重點導入自動化與省力化設備；第二階段為二○二九年至二○三一年，聚焦新建及擴建船塢與起重設備；第三階段則於二○三二年至二○三四年，全面投入新設施運轉。

值得注意，日本政府也重新將LNG運輸船納入戰略船型。日本造船業過去曾在大型LNG船市場占有一席之地，包括三菱重工、川崎重工與三井造船皆曾名列全球前十，但自二○一九年後，日本造船廠已未再交付任何LNG運輸船。隨著日本三大航商日本郵船、商船三井與川崎汽船規劃於二○三○財政年度前將LNG船隊規模擴增四成以上，日本政府也期盼透過政策引導，重建日本國內船舶建造能力。

在產業整併方面，國土交通省已點名可行方向，包括聯合接單、共同設計、企業合併等模式。今年日本最大造船業者今治造船宣布合併日本造船聯合（JMU），合併後建造量約四百六十九萬總噸，占日本國內總量近五成，可望躋身全球第四大造船集團，也被視為造船業重組的重要里程碑。

分析師指出，日本此波大規模投資與產業重整，顯示其正以經濟安全與產業戰略高度重新定位造船業，未來能否成功縮小與中國大陸與韓國差距，仍有賴整併進度、技術突破及全球航運需求變化而定。