日投票出包！札幌投票所誤給「2張票」 民眾嘆：我以為要投2張

日本眾院改選今投票，其中札幌市傳出「投2張票」的烏龍事件，起因是工作人員不慎將2張投票用紙，交給一名約60多歲的投票者，該名投票者將2張用紙全部投入投票箱，完成投票。

民眾今在日本東京一處投票所投票。（圖／路透社）

《日本新聞網》（NNN）報導，札幌市東區選舉管理委員會事務局今天證實，這起事件事發於今上午9時左右，在札幌市東區一處投票所，負責發放投票用紙的工作人員，誤將2張投票用紙交給一名約60多歲的投票者。這名投票者隨後將2張用紙全部投入投票箱，完成投票。

工作人員在投票者將選票投入投票箱的瞬間，察覺異狀，發現對方投入了2張用紙，並立即上前確認，但「當時已無法撤回，投票程序已經結束」。這名投票者事後說明，「因為工作人員給了我2張，我以為2張都要投」，經清點剩餘投票用紙數量後，選管會確認出包。

選舉單位透露，事發原因與當時投票人潮「突然增加」有關，「上午9時左右來投票的人數一度暴增，負責交付用紙的工作人員一時慌亂，沒有注意到投票用紙重疊，才會誤將2張一併交出」。對於這次疏失，選舉單位公開致歉，並強調將強化內部流程控管。

