日抗議中國外交官「斬首」言論 官房長官批：極為不妥

（中央社記者戴雅真東京10日專電）中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。官房長官木原稔今天表示，已經就此對中國提出抗議，並稱薛劍的言論「極為不適切」。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

向來以「戰狼外交」著稱的薛劍轉發「朝日新聞」的相關報導寫道，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。薛劍昨天刪除該則貼文，但已經引發日本社會憤慨不滿。

廣告 廣告

包括眾議員松原仁在內多名日本議員轉發薛劍的貼文表示，薛劍應該被列為「不受歡迎人物」（拉丁文：Persona non grata），應該依照「維也納外交關係公約」將他驅逐出境。

朝日電視台報導，木原稔今天上午在記者會表示，「作為中國在外公館首長，這種言行實在不得不說極為不適切」。

他表示，「外務省已經透過駐中國大使館向中國提出抗議，強烈表示不滿，並要求儘速刪除相關貼文」。（編輯：陳承功）1141110