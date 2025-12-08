日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊

解放軍殲-15戰機在宮古海峽對日本自衛隊F-15J戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自書劍雜談

[Newtalk新聞] 在日本防衛大臣小泉進次郎抗議解放軍殲-15 戰機鎖定自衛隊 F-15J 戰機後，中國的遼寧艦戰鬥群突然改變路線，距離日本本土的直線距離拉到歷史最近，節奏完全不像以往的例行訓練。連日方官方都認定，這種路線變化在以往幾乎沒出現過。

日本當地時間 7 日，根據包括日本《朝日新聞》在內的多家日本媒體的報導，在中國海軍的遼寧號航母穿過宮古海峽，進入西太平洋海域活動時，日本派出 2 架 F15-J 戰機就近監視，從遼寧號航母上起飛的殲-15 艦載機也隨之起飛，並使用自己的火控雷達連續 2 次照射了日本航空自衛隊的 F-15J 戰鬥機。

中日軍機發生衝突的宮古海峽地理位置圖。 圖 : 翻攝自 自衛隊統合幕僚監

對於現代戰鬥機來說，用火控雷達照射目標，相當於是向對方釋放刀已出鞘的信號。因為火控雷達的照射，意味著已經鎖定目標，已經完成了導彈發射前的最後準備動作。

日本防衛大臣小泉進次郎隨即抗議解放軍的挑釁行動。中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。

中國國防部新聞發言人張曉剛也稱，遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機沖闖中方劃設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。

中國遼寧艦戰鬥群突然掉頭北上，史無前例逼近日本本土，圖為行駛路線 圖 : 翻攝自環球譯視

中國外交部發言人也說，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

有外國戰艦靠近領土，各國都會起飛戰機進行監控，這是防衛國家最正常的行為，而中國對日本戰機進行雷達鎖定的敵對挑釁行為，也已引起了日本朝野的群情憤怒。

日本防衛大臣小泉進次郎抗議中國戰機對自衛隊戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自環球譯視

中國解放軍遼寧艦。 圖 : 翻攝自環球譯視