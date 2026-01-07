日抗議收緊出口管制 中國外交部再促撤回高市言論

（中央社台北7日電）中國昨天公告，加強管制對日本出口軍民兩用貨品後，日本外務省向中方抗議並要求撤回。中國外交部發言人毛寧今天再度要求日方撤回日本首相高市早苗的「錯誤言論」，但並未證實稀土產品是否也在對日出口管制行列。

毛寧7日主持例行記者會。日本放送協會（NHK）記者提問，中國政府已公布的2026年度「兩用物項和技術進出口許可證管理目錄」中，包含稀土相關品項；中國商務部昨天發布「關於加強兩用物項對日本出口管制的公告」，是否也涵蓋稀土產品。

另外，該記者提問，日本政府以中國針對日本的措施偏離國際慣例為由，向中方提出抗議並要求撤回，中方對此有何評論。

毛寧說，具體的問題請向中方主管部門了解。她表示，日本首相高市早苗「涉台錯誤言論」侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，「中方依法依規採取措施，完全正當合理」。

毛寧說，敦促日方正視問題根源，撤回高市早苗的「錯誤言論」。

中國商務部6日下午公告，即日起加強軍民兩用品項對日本管制出口。中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單多達1005項，其中涵蓋多項稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

中國官媒「中國日報」6日晚間引述消息人士稱，鑑於日本近期「惡劣表現」，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的7類中重稀土相關品項出口許可審查。

日本外務省7日凌晨表示，已就中國加強管制軍民兩用品項出口到日本，向中方表達強烈抗議，並要求撤回。（編輯：陳鎧妤/陳妍君）1150107