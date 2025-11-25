日抹茶「缺又貴」 價飆6成 台甜點嘆：千層停售

咖啡店進貨的日本靜岡抹茶粉漲2成左右。（圖／TVBS）

日本抹茶粉掀起漲價潮，像是靜岡就漲2成，小山園甚至貴6成之多，讓許多台灣餐飲業者忍不住哀號，有知名甜點業者分析，日本內需大，供不應求，如今「有錢也買不到」，乾脆停售抹茶千層蛋糕，甚至有雞蛋仔店喊漲10元，就連熱門網購甜點也宣布抹茶曲奇售完即止。

在提拉米蘇上灑上滿滿抹茶粉，另外甜甜圈抹茶蛋糕裡面鮮奶油擠好擠滿，不過咖啡店的抹茶甜點必備的日本進口靜岡抹茶粉，成本愈來愈貴，看看2016年進貨時每公斤大約才台幣1400元，沒想到2025年時漲到每公斤台幣1700元，大約貴了2成左右。咖啡甜點店業者蔡先生：「有看到歐美那邊好像最近興起一股那種瘋抹茶的風潮，原來的市場以外，現在多了歐美這塊市場去競爭進口日本那邊的抹茶，所以就變得需求變非常大。」

如今有錢難買到小山園抹茶粉，店家乾脆停售抹茶千層蛋糕。（圖／TVBS）

另一頭，知名甜點店賣的抹茶牛奶千層蛋糕是許多甜食黨最愛，然而進貨的日本小山園抹茶粉漲價漲更凶，2017年時每公斤約台幣2500元，2024年時飆漲到每公斤台幣3900元，貴了約5到6成之多，讓老闆壓力倍增，只好先停售。千層蛋糕甜點老闆李先生：「現在是有錢你也買不到小山園的抹茶，從疫情之後日本觀光客變多，所以內需變大非常非常多，所以他們自己生產的抹茶都不夠。」

日本抹茶粉掀起漲價潮，苦了台灣餐飲業者。（圖／TVBS）

就連台中逢甲夜市雞蛋仔業者也忍不住哀號，坦言台灣很多餐飲愛用的高級日本小山園若竹抹茶粉相較2024年已漲約2.2倍，近期更迎來新一波漲幅，因此宣布抹茶系列不得不漲10元；就連網購熱門甜點也公告成本不堪負荷，香草小山園抹茶海鹽曲奇售完即止；還有饅頭店也決定停賣抹茶品項1個月。台灣餐飲業者繃緊神經，面對日本抹茶粉漲價潮，也苦了消費者的荷包和口福。

