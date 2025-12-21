日拋擁核論 介文汲揭「大包圍戰略」：美國已從台灣撤退

中、美、日西太平洋大戰略，因高市早苗拋台灣有事論，反被中國大陸取得主動權。（示意圖／Shutterstock／達志）

針對日相官邸人士提出「日本應擁有核武」，美國國務院發言人19日強調，「日本是禁核擴散與核武軍控的國際領導者，更是重要夥伴。」前駐紐西蘭代表介文汲直言，美國不會開放日本擁核，也只肯賣給台灣中程飛彈，從移走台積電可知，美國大戰略已在台灣撤退。

前國安會副祕書長楊永明21日在《Cti Talk網路論壇》節目表示，當真的有存亡危機事態出現的時候，也就是台海發生戰爭的時候，他可能會在很短的時間之內發展核武，在這個過程當中，他不一定會跟美國有太多的溝通，但如果這樣發展，美國也許會睜隻眼閉隻眼。

介文汲指出，美國給武器的時候有一個很大的原則，這個武器不能落到敵人手裡面。所以美國對台灣、兩岸的評估，並沒有那麼樂觀。主持人洪淑芬提到，所以現在美國是害怕台灣落到中國大陸的手中，所以重要武器不能給台灣？「當然是不會給！」介文汲強調，尤其是攻擊性武器，這次給海馬士飛彈，中程打200公里，這些飛彈都是射程有限制的，就是要把你搞成刺蝟島，這是美國希望的終局。

介文汲直言，就像俄烏戰爭一樣，戰到最後一個台灣人，來服務美國的利益，這就是美國的策略。但對大陸的大戰略來講，有大包圍跟直接攻堅，大陸現在大包圍。大陸不反應則已，大局勢上，大陸已經看到美國在從台灣撤退了，「從哪一點？美國正在撤台積電！」

介文汲直呼，對日本的做法來講，美國不會讓日本擁有核子彈的！日本說要自己研發戰斧飛彈時，美國說不要，就用我的戰斧飛彈，你日本自己不能研發。美國對日本力量的扶植，現在把鍊子放長，但栓在日本脖子上那個頸箍沒有拿掉，本來繩子一公尺，現在放成兩公尺而已。可是日本右派有一點太急躁，兩個限制是無法突破的，第一，武器不可能打超過2000公里，第二，核武器是不可能的。

