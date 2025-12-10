日指陸船連25天出沒釣魚台 陸海警今再宣布進行「維權巡航」

中日關係近來陷入緊張，北京升高對日本的軍事威嚇。日本保安廳截至昨（9）日，已連續25天在具有主權爭議的釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近海域發現大陸海警船。大陸海警局今（10）日通報稱，其2501艦艇編隊「依法」在釣魚台海域進行維權巡航。

大陸官媒《央視新聞》報導，12月10日，大陸海警2501艦艇編隊在「我釣魚島領海」內巡航，強調這是大陸海警「依法」開展的「維權巡航」活動。

這是時隔8日大陸海警再度通報其在釣魚島海域的活動。大陸海警本月2日聲稱，日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸海警艦艇「依法」對其警告驅離。另一方面，日本第11管區海上保安本部（那霸）則稱，已要求「入侵釣魚台領海」的大陸海警船離開。

日媒《產經新聞》報導，日本海上保安廳的巡邏艇昨日在沖繩縣釣魚台附近海域，即日本領海外側的毗連區發現4艘航行中、均搭載機砲的大陸海警船。巡邏艇警告它們不得靠近「領海」。據報導，這是北京當局的船隻連續第25天在釣魚台附近海域被發現。

