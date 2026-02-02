日探勘船「地球號」在南鳥島海域撈起稀土 規模全球第三明年試採

前往日本南鳥島試採稀土的「地球號」1日傳出成功打撈稀土的消息。（資料照片／取自X @akrfld）



為了減少對於中國稀土的依賴，日本派出稀土探勘船「地球號」前往位於東京外海的南鳥島進行稀土試採作業。日本文部科學省大臣松本洋平1日表示，該船已成功打撈起含有稀土的海底泥漿。

成功打撈海底稀土 日後作業程序為何？

松本在X上發文寫道：「今天，有消息稱，由文部科學省主管的海洋開發研究機構（JAMSTEC）派遣探測船「地球號」（ちきゅう）成功從水深6千公尺處打撈出稀土泥。關於此事，海洋開發研究機構預計2月3日（週二）發布正式新聞稿，我這裡先一步公開消息。」

綜合讀賣新聞等日媒報導，日本政府相關人士1日也證實試挖稀土成功。「地球號」在南鳥島專屬經濟區（EEZ）放出一條管線，透過無人潛水器調節水流，同時利用船上注入的海水壓力，將海底的泥沙推升至船上進行回收。在全球範圍中，這是日本首次將海底油氣田的開採方式加以改良，應用於試採稀土泥的創新嘗試。

此次海底試採也是日本內閣府大型研究計畫「戰略創新創造計畫」（SIP）的一部份，該計畫斥資400億日圓（約83億新台幣）研發可以搗碎淤泥的「採礦裝置」以及回收泥漿用的特殊管線。

受此次試採成功影響，日方計劃於2027年2月開始進行正式試採，每日可回收最多350噸泥沙。至2028年3月，將匯整包括採礦成本在內的經濟可行性報告。

南鳥海域稀土豐富 規模位居全球第三

海洋開發研究機構理事長大和裕幸1月曾表示，若要從南鳥島這類偏遠地區運送並使用稀土泥漿，「無論如何都會比向其他國家購買來得昂貴」，因此此次試驗的目的，是「提供數據讓大家考量，即使成本增加十倍是否仍值得開採」。

另一方面，內閣府資料顯示，南鳥島的專屬經濟區蘊藏的稀土規模是可供產業使用的。東京大學的研究人員2013年在該區域發現了富含稀土元素的泥漿，估計至少蘊藏1,600萬噸稀土，可與全球第三大稀土儲量國相匹敵。

在全球稀土產量大部分掌握在中國手中、且中國日益將稀土作為外交籌碼之際，此次試採成功是日本稀土國產化邁出的重要一步。

