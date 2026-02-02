日探測船成功從6千公尺深海抽取稀土泥 明年將進行正式試驗

日本文部科學大臣松本洋平（Matsumoto Yohei）在社群平台X上發布消息稱，海洋研究開發機構的深海探測船「地球號」已成功從水深六千公尺的海底抽取含稀土元素的淤泥。據悉「地球號」搭載專用採掘設備，前往位於東京都心以東約一千九百公里的南鳥島海域進行測試作業。

日本探測船「地球號」已成功從水深六千公尺的海底抽取含稀土元素的淤泥。（圖／NNN）

據《共同社》報導，此次行動主要目的為測試相關設備的操作性能，探測船透過向海底延伸的管道，實際進行淤泥抽取作業。據了解，正式的採掘試驗計畫將於明年2月實施，之後研究團隊將針對稀土開採的經濟可行性及其產業應用前景展開深入評估。

海洋研究開發機構理事長大和裕幸（Yamato Hiroyuki）於今年1月曾公開表示，若從南鳥島等偏遠地區運輸並利用這些稀土淤泥，「無論如何都會比從其他國家購買更加昂貴」。他進一步解釋，此次試驗的主要目標是提供具體數據，「以思考是否值得付出十倍成本進行開採」。

「地球號」探測船為執行此次任務，曾於1月從靜岡市清水港出發前往南鳥島海域。根據日本內閣府的資料，南鳥島周邊專屬經濟區（EEZ）海底沉積的含稀土淤泥，其規模已達可供產業利用的水準，具有相當的資源潛力。

日本政府近年來積極推動海底資源開發計畫，希望透過自主開發稀土資源，減少對外國供應的依賴。然而，深海採礦技術的經濟可行性及環境影響仍是各界關注的焦點。此次「地球號」的成功測試，為日本未來發展海底稀土資源提供了重要的技術基礎。

