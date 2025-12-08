日接單禁逾8小時、超4小時提示疲勞 外賣新國標被酸

繼新上線的新國標電動車引來許多車主不滿之後，又一新國標引來吐槽。這是近日發布的「外賣平台服務管理基本要求」，在這份外賣行業新國標中，官方稱優化了配送員權益保障等內容，包括每天接單原則不超八小時等。不過不少外賣員稱，新國標下，他們闖燈逆行少了，但接單時長被限制，超時工作時帳號會自動下線，他們最期盼的還是能有更多的政策保障他們的收入。

據紅星新聞報導，近日，市場監管總局發布實施推薦性國家標準「外賣平台服務管理基本要求」，亦即外賣新國標，主要從優化平台調度算法、加強用工合作企業管理、保障配送員勞動收入、保障配送員休息權幾個方面提出要求。如平台要綜合考慮路況、天氣、配送難度等因素對調度算法進行優化，科學規畫配送路線等。

新國標中關於休息權部分的要求吸引了最多的關注，特別是「每天接單時長原則上不超過八小時」、「連續接單時長超過四小時的配送員發出疲勞提示，原則上20分鐘內停止向其推送訂單」等明確規定。另對於駕駛電動自行車配送應以平均時速不超過15km/h計算等。

新國標發布後，美團、淘寶閃購、京東三平台相繼發布聲明，承諾將自願執行國家標準，把標準要求系統融入平台運營管理和服務流程之中，持續優化平台規則。

報導引述北京房山「溫暖驛站」裡多位外賣員表示，新國標中的許多內容在近期已經實施，以美團為例，此前已經上線了超時工作提醒功能，一天接單超過八個小時會收到提醒，超過12小時則會被強制下線，但實際上一天很難達到12小時這個標準。如果騎手很想繼續接單，可以在美團被強制下線後登錄餓了麼或京東繼續跑，但這樣的「卷王」並不多。

外賣員送單中如果存在超速、逆行、闖紅燈等行為，會收到系統的提醒警告，達到一定標準則會被封號一段時間，情節嚴重的需要去線下接受安全培訓才能解封。報導並述十餘名外賣騎手表示，這些政策實施以來，超時工作、闖紅燈、罰款等情況都有明顯改善。

但他們「更希望能有更多的政策保障他們的收入」，如提高每一單的配送費、訂單分配更合理、放寬每一單的配送時間等。多名騎手提到，過去幾年配送費下降趨勢十分明顯，希望能有政策加以規範，「最盼望的肯定是單價高、單量多，如果這個實現困難的話，多做幾個這種小屋（「溫暖驛站」）也是挺大的幫助」。

