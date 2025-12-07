日控戰機遭共機雷達照射 陸批汙衊

日本防衛省6日晚間公布，大陸海軍航母「遼寧」艦所屬殲-15艦載戰鬥機，6日下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度向自衛隊F-15戰鬥機進行「間歇性雷達照射」。日本政府已向北京提出強烈抗議，外務省7日下午召見大陸駐日大使吳江浩，提出嚴正抗議。防衛大臣小泉進次郎說，此舉已超出航空器安全飛行的必要範圍，屬「極其危險、極為遺憾」的行為。

小泉於7日凌晨2時緊急召開記者會，顯示事態嚴重。防衛省雖未公開雷達種類，但表示「照射持續且間歇性明顯」，可能屬於火器管制類型，具有危險性。在石川縣視察的日相高市早苗說，此事極為令人遺憾，已向北京提出嚴正抗議。NHK評論，本次事件距離高市在國會提及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」滿一個月，日陸關係持續緊張，預料短期難以消解。

廣告 廣告

據悉，這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行雷達照射的事實。兩次照射分別發生於6日16時32至35分，以及18時37分至19時8分，分由不同F-15探知，雖未造成人員或機體損害，但判定危險性極高。F-15戰鬥機在被照射後繼續執行任務，也已確認沒有入侵大陸領空。

遼寧艦5日下午開始在沖繩本島西側航行，6日上午與3艘飛彈驅逐艦穿越沖繩本島與宮古島之間海域，進入太平洋，並在沖大東島以西約270公里海域實施艦載機起降訓練，隨後自衛隊進行緊急升空。

事件曝光後，陸方堅稱此事為日本自衛隊戰機「多次接近妨害」大陸艦載機訓練。大陸海軍發言人王學猛7日發表聲明，稱日方說法「誇大且與事實完全不符」，要求日方立即停止「抹黑」。王學猛強調，陸方訓練的海空域事前已公告，指責日方行為對大陸正常訓練造成重大影響。值得關切的是，大陸央視昨晚突然釋出1967年在羅布泊試爆首枚氫彈的畫面，令人玩味。

日本外務省昨召見吳江浩，由事務次官船越健裕出面，提出嚴正交涉和強烈抗議。吳江浩表示，日方不顧陸方一再警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近陸方海軍訓練滋擾，嚴重影響正常訓練。日方誤導輿論，有關做法極其不負責任，陸方嚴肅要求日方停止汙衊抹黑。

根據日媒分析，雷達可分為偵查和火器管制兩種，兩者由飛機接收到的頻率完全不同，小泉執意在凌晨召開記者會，極可能代表日方研判陸方使用的是火器管制雷達。一位前航空自衛隊幹部向朝日新聞表示，戰機火控雷達照射形同是「手指扣住扳機但尚未射擊」狀態，相當於自衛隊戰鬥機遭到大陸軍機鎖定，相當危險。