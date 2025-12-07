日控遼寧艦殲-15雷達照射自衛隊戰機 陸反嗆正常訓練遭滋擾

日本防衛省指控從大陸「遼寧艦」上起飛戰機出現危險行為，在沖繩島東南水域上空兩次用雷達照射自衛隊戰鬥機。對此，大陸解放軍反控日方飛機多次侵擾嚴重影響中方正常訓練。

日控遼寧艦殲-15兩度用雷達照射自衛隊戰機。（資料照／新華社）

據《央視新聞》引述大陸國防部官網消息，稱解放軍海軍發言人王學猛海軍大校表示，日前，大陸海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。

王學猛強調，訓練期間，日本自衛隊飛機多次抵近大陸海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危害飛行安全。日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。大陸海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

綜合日媒報導，日本防衛省指出大陸遼寧艦與其他三艘飛彈驅逐艦於5日下午2時許，在沖繩縣尖閣諸島久馬島以北約420公里的東海海域航行，駛向沖繩島和宮古島之間的太平洋海域。

日本防衛大臣小泉進次郎批大陸戰機危險行為。（資料照／美聯社）

隨後遼寧艦編隊於6日上午7時左右進入該海域，其載機殲-15先後在下午4時32分至35分與6點37分至7點08分，在沖繩島東南國際水域上空，用雷達間歇照射日本航空自衛隊F-15戰鬥機。所幸這起事件沒有造成人員或飛機受損。

對此，日本防衛大臣小泉進次郎表示，「這是超出安全飛行範圍的危險行為，我對發生此類事件深感遺憾。」他隨後表示，已向中方提出強烈抗議，並嚴格要求防止此類事件再次發生。

