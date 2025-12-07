日控F-15遭共機雷達照射 解放軍嗆自衛隊抵近滋擾
日本防衛省今天（7日）凌晨罕見召開臨時記者會，首度公布在中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，兩度對日本自衛隊軍機進行雷達照射。對此，中共解放軍表示，日本自衛隊飛機多次滋擾，嚴重影響正常訓練，並危及飛行安全。
解放軍海軍新聞發言人王學猛強調，日方炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權。
王學猛指出，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布訓練海空域，但日本自衛隊飛機多次抵近訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，危及飛行安全。
日本自衛隊軍隊曾遭地面或艦艇的雷達照射，但這是首次遭到中國軍用航空器雷達照射，分析指出，這是高度挑釁行為，如同「拔刀、亮出刀刃」。由於是在一定時間內、呈現間歇性照射，防衛省指控是以自衛隊機為目標的危險行為，可能跟日相高市早苗上個月在國會發表「台灣有事」言論有關，引發中方高度不滿，導致兩國關係緊張。
