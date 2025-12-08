日控F-15遭殲-15雷達照射 前戰機飛行員還原當下可能情形

日本防衛省6日晚間公布，大陸海軍航母遼寧號所屬的殲-15艦載戰機，6日下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度向空中自衛隊F-15戰鬥機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。對此，戰機飛行員出身的空軍前副司令張延廷推測，當下情況可能是日機抵近遼寧號，殲-15出動驅逐，但因雙方無法以無線電溝通，所以共軍才以雷達照射的方式警告驅離。

據悉，這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行雷達照射的事實，兩次照射分別發生於6日16時32至35分，以及18時37分至19時8分，分由不同F-15探知，雖未造成人員或機體損害，但判定危險性極高。F-15戰鬥機在被照射後繼續執行任務，也已確認沒有入侵大陸領空。

廣告 廣告

張延廷今（8）日在政論節目《新聞大白話》研判，事發當時可能是日機抵近偵查，因此共機出動警告、驅逐日機。他說明，戰機機載雷達都是安裝在機首，駕駛艙內有按鍵將雷達從掃描模式切換為追蹤模式，而一旦鎖定敵機，抬頭顯示儀就會顯示敵機距離、可選用飛彈等資訊，下一步就可以發動攻擊，而被鎖定的飛機機上也會警報大響，這就是日本之所以會有反應的原因。

而對於張延廷分析共機對自衛隊戰機進行雷達照射，是一種警告驅離行為，節目主持人錢怡君詢問，當下共軍飛行員是否能以無線電告知日本飛行員？張則回應，大陸採用超高頻無線電，美國系統則是使用極高頻無線電，雙方因頻率不同無法聯繫，且雙方戰機速度都很快、共機無法以飛至日機前方投擲熱焰彈方式驅逐，因此才採用雷達照射的方式。

【看原文連結】