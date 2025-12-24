日推進修改安保3文件 肆應安全挑戰

記者廖子杰／綜合報導

日本首相高市早苗23日宣示加速推動《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》，以及《防衛力整備計畫》等3份安保文件的修改計畫，加強肆應區域安全挑戰、攜手盟邦維護印太和平穩定。

高市早苗23日應邀前往「共同社」加盟社編集局長會議發表演講，她以烏俄戰爭為例，強調小型無人機已成重大安全威脅，加上層出不窮的極端主義與恐怖攻擊事件頻傳，「一旦捲入衝突，將面臨漫長的長期威脅」，因此正積極推動安保3文件的修改計畫，以提升日本防衛作戰能力與必要作為。

高市強調，日本政府同時也將積極「追求財政體制的可持續性」，盼深化國內民眾和國際盟友的信任。她也向日本參眾議院喊話，希望盡快批准2026財年預算案，為落實防衛政策提供必要基礎。

日「中」緊張 攜手區域盟友因應

高市同日晚間在首相官邸接受日媒專訪，針對日「中」近期緊張關係，重申「對各種對話持開放態度」，也將持續和美澳印等「四方安全對話」（Quad）夥伴以及歐洲和東南亞盟友密切合作，並期盼明年開春訪問華府，並與美國總統川普會面。

日相宣示將持續與「四方安全對話」等國際盟友合作，共同維護印太安全。圖為陸自現役無人機。（取自陸上自衛隊「X」）

高市早苗矢言加速推進調整安保3文件，應對日益加劇的安全挑戰。（達志影像／美聯社）