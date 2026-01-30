日推進僅15公尺、傷亡破百萬！ CSIS警告：俄軍正在被戰爭慢慢拖垮

美國知名智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發布最新報告，以「衰落的權力帶來巨大損失和微小收益」為副標題，直指俄羅斯在俄烏戰爭中付出極為高昂代價，卻未能換取相應戰略成果，其大國地位正持續走向衰退，引發國際社會對「俄羅斯還能撐多久」的討論。 圖：翻攝自 @YourAnonCentral X 帳號

[Newtalk新聞] 美國知名智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發布最新報告，以「衰落的權力帶來巨大損失和微小收益」為副標題，直指俄羅斯在俄烏戰爭中付出極為高昂代價，卻未能換取相應戰略成果，其大國地位正持續走向衰退，引發國際社會對「俄羅斯還能撐多久」的討論。

報告指出，自 2022 年二月俄烏衝突爆發以來，俄軍傷亡已接近 120 萬人，其中陣亡數約 32.5 萬人，傷亡規模超過第二次世界大戰後任何主要大國所參與的戰爭。相較之下，烏克蘭軍隊傷亡約 50～60 萬人，死亡約 10～14 萬人，雙方傷亡比約 2.5 比 1，至 2 比 1 左右。CSIS 評估，若依目前作戰節奏推算，至今（2026）年春季，雙方累計傷亡人數恐逼近 200 萬人。

報告分析，俄軍傷亡明顯高於烏軍，主因包括聯合作戰能力不足、戰術訓練缺陷、體系性腐敗及部隊士氣低落；反觀烏軍則憑藉防禦優勢，採取縱深防禦戰略，有效消耗俄軍戰力。

即便俄軍在 2024 年一度掌握戰場主動權，其推進速度仍極為緩慢。報告指出，俄軍主力攻勢日均推進僅約 15～70 公尺，遠低於 20 世紀多數大規模戰爭的作戰節奏。各戰線表現同樣不佳，包括恰西夫亞爾日均推進約 15 公尺、哈爾科夫 23 公尺、紅軍城 70 公尺，僅胡利亞波列在過去兩個月日均推進約 297 公尺。CSIS 認為，該區進展與美國川普政府期間對烏軍援助延宕有關，歐洲雖已籌資數十億美元替烏克蘭採購美製武器，卻遲遲未能交付。

俄軍跳出裝甲運兵車奔向戰場。 圖 : 翻攝自藍星筆記

在經濟層面，報告指出俄羅斯正承受沉重戰時壓力，製造業持續萎縮，預估去 2025 年經濟成長率將放緩至 0.6%。目前全球前 100 大科技企業中，已無任何俄羅斯公司上榜，大量技術工人外流，使俄國經濟逐步滑落至二流甚至三流國家水準。

俄羅斯近半數財政預算投入軍費、軍工體系、國家安全與償債，卻未能形成長期資產或提升生產力。報告直言，俄羅斯僅憑龐大的核武庫勉強維持「大國」表象，無論在軍事、經濟或科技層面，已難再符合傳統大國定義，並透過強勢的虛假資訊操作，試圖誤導美方決策圈相信其仍具勝算。

CSIS 總結，俄羅斯目前面臨的兩大核心脆弱點，分別是承受力不足的經濟結構，與難以為繼的高額傷亡。報告建議，美國與歐洲若欲因應俄羅斯持續開戰，應依烏克蘭優先清單，加速提供先進遠程武器、地雷等裝備，並強化烏軍人員訓練。

報告亦指出，儘管美歐整體經濟與軍事實力占有明顯優勢，至今仍未充分發揮。烏克蘭方面正將戰略希望寄託於約 9 個月後的美國中期選舉，若與總統川普相關的政治勢力失去參、眾兩院多數席位，戰局走向或將出現變化。CSIS 呼籲歐洲國家全力加碼軍援，協助烏軍挺過今年冬季，並在選舉關鍵時點前穩住戰線。

