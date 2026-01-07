日插畫家作品遭盜用！盜圖者來頭超大 730萬人傻眼

藝術創作者最不能接受作品被無端盜用，日本平面設計師兼插畫家永井博近日發現自己畫的海邊作品遭美國國土安全部盜用，讓他不知該如何處理，貼文曝光後，吸引730萬人瀏覽討論，不少人驚呼「這是來頭最大的盜用者」，也有人建議他趕緊找律師維護權益。

日本平面設計師兼插畫家永井博近日在社群平台X發文控訴，他的作品未經授權，就被美國國土安全部使用，讓他不知該如何處理。

永井博也轉發國土安全部盜用他作品的貼文，只見貼文寫著「國家不再受第三世界圍困」，並附上一張海邊圖片，有藍天、棕梠樹和沙灘景色，圖上還加了一段文字「驅逐百萬人後的美國」。整則貼文帶有濃厚政治色彩，用以宣傳川普政府驅逐非法移民的政策。

廣告 廣告

這篇貼文吸引約730萬人瀏覽，全球網友熱議「這也太誇張，這是我看過來頭最大的盜用案例」、「這讓我想起吉卜力工作室對迪士尼的遭遇」、「圖片被無端使用就算了，還搭配這種文案和政治宣傳」、「快告他們，政府部門怎麼可以沒經過授權，就亂用他人作品」、「也許可以試試看聯絡該部門」。

另有網友建議，雖然盜用者背景強大，原創者仍可先透過推特提交版權侵權投訴（DMCA通知），但最妥善的方式還是請律師處理相關法律事宜，以保障權益。

更多中時新聞網報導

韓國影帝安聖基辭世 李政宰鄭雨盛抬棺送別

金宣虎多語言狂切換 講到韓文竟結巴

MLB》3年短約衝身價 今井投奔太空人