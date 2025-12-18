日插畫家喊台人超愛問薪水、房租 被迫「已讀亂回」網笑翻

日本插畫家佐佐木表示，台灣人很愛問薪水、房租等金錢方面的問題，長久下來讓他學會「已讀亂回」的技巧。（示意圖／本報資料照片）

住在台灣的日本插畫家佐佐木表示，很多台灣人喜歡問有關薪水、房租等話題，但日本人不會聊這麼私人的東西，讓他相當無法適應，但因為實在太常被問相關問題，且很多都是不會再見面的陌生人，迫使他「已讀亂回」，每個問題都回差不多，讓網友全都笑翻。

佐佐木15日在臉書表示，大多數日本人不會聊薪水、房租，這種跟錢有關的話題，但他來台灣後才發現，這種話題在台灣很普遍，甚至連陌生人都會詢問，讓他非常驚訝，也難以適應。

佐佐木透露，一開始他還會好好說明日本人的習慣，但這樣的解釋其實會讓場面變得很尷尬，加上實在被問太多次，且多數還是根本不會再見面的陌生人，因此他學會不多做解釋，並開始「已讀亂回」，不管別人問什麼，都只說「差不多」，有時候甚至會讓陌生人以為自己在台灣難以度日。

網友則說「這個問題在台灣真的很普遍，就迎合對方的話說自己過得很辛苦就好」、「因為薪水低、房租貴是常態，所以在台灣已經不算太私人的事情了，笑死」、「我被問到這個都說薪水比你少，你該請客了吧」、「會已讀亂回代表你已經成為在地人了」、「一起抱怨低薪，已經是一種打開話題的方式了」、「台灣人自己雖然很討厭這個話題，但其實真的很常主動問別人薪水跟房租」。

