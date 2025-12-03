日援烏8.2億 協助提升排雷能力

記者廖子杰／綜合報導

日本與烏克蘭2日簽署協議，將提供40億日圓（約新臺幣8.2億元）援助，協助烏國進一步提升排雷能力。

「日本放送協會」（NHK）報導，日本政府10月在東京舉行支持烏克蘭排雷工作的國際會議時，公布這項金援計畫，指出該筆資金將協助基輔當局，用於採購排雷系統和相關設備。日本駐烏克蘭大使中込正志和烏國內政部長克利孟科，2日在基輔舉行簽約儀式，落實這項承諾。

中込正志表示，清除地雷對維護關鍵基礎設施安全等諸多方面都至關重要，期許日方能妥善運用專業知識和經驗，在排雷領域提供烏國必要支援；克利孟科對日本的援助表達感謝，直言此舉不僅涉及先進技術與裝備，更是對烏國民眾生命安全和永續發展的重要投資。

此外，東京當局也宣布將與聯合國開發計畫署（UNDP）合作，提供15套專為抵禦爆炸衝擊波和彈片而研發的特製防護服，預計2026年2月便能投入烏東前線使用。