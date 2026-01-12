日據時期台灣兒童就學率達7成？ 徐宗懋：嚴重違反事實

對於網友認為，「日本時代台灣兒童就學率達70%，達到先進國家的水準」，文史工作者徐宗懋質疑，這種說法顯然嚴重違反事實，因為日本當時的基礎教育是分種族的，對台灣的投資少的可憐。

徐宗懋在臉書指出，1899年，日本兒童的就學率是23.71%，台灣兒童是2.04，原住民則無。此時總督府忙著鎮壓反抗，還未能普遍實行教育，日本兒童就學率也不高，台灣兒童上學的也是鳯毛麟角，原住民兒童學校亦未設立。

1917年，日本統治的第22年，日本兒童就學率快速躍升至92.04 %，台灣兒童的就學率只有6.64 %。台灣孩子和日本孩子受到教育機會，實為天壤之別。

廣告 廣告

到1922年，日本兒童的就學率高達97.83 %，台灣兒童28.82 %，原住民兒童54.89 %。原住民兒童的就學率突然達到一半。

1935年，日本統治的第40年，日本兒童就學率99.26 %，台灣兒童41.10 %，原住民兒童74.97 %。由於1930年爆發了霧社事件，日本殖民政府希望以最快的速度同化原住民。

當年興建公會堂，嘉南大圳也完工使用數年，但台灣兒童的就學率大約只有4成。徐宗懋認為，所謂嘉南大圳造福台灣農民，純粹是總督府的宣傳，當時的農工制度反而造成農民遭受更多剝削。

1940年，台灣兒童就學率達到57.46 %，根本原因是強力推動的皇民化政策，因此體現在台灣兒童就學率的提高。1941年，台灣兒童就學率61.54 %，反映戰爭帶來教化台灣人的急迫感。

徐宗懋直言，所謂「日本時代台灣兒童就學率達70%，達到先進國家的水準」，顯然嚴重違反事實。由於總督府的統計數字只有到1941年，理論上在最後4年從60%拉到70%是有可能的，但也就是在最後兩年達到這個數字。就總體平均數字來講，日本時代台灣兒童的就學率在一半以下，此結論是合理公平的。

【看原文連結】