日擬修正「安保三文件」 綠委：政府做好因應爭取對日合作

立法院外交及國防委員會24日將請國安局、外交部就日本、中國局勢進行專案報告，報告中也提到日本將檢討「安保三文件修正」；民進黨立委、委員會召委王定宇表示，日本已開始檢討與區域的國家針對安全的事務以及軍備的合作上，是否要進行更加開放的進行相關合作跟連結，台灣政府必須要做好因應跟準備。

立法院外交國防委員會明24日預計邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢；王定宇表示，從國安局交出的報告中有特別有提到，日本政府即將啟動安保三法案的重新的檢討，以及加強軍備，這部分跟我方目前知道的消息，以及發展的趨勢相當吻合。

他指出，高市首相預計明年要展開修改日本安保三文件的對話，以尋求修改的共識基礎，而目前日本過半執政的聯合政府，對於安保三文件的檢討方向也意見一致，加上也獲得其他沒有參加聯合政府的部分在野黨支持，所以可以預估安保三文件的檢討，應該可以得到日本國會的支持。

王定宇分析，從高市早苗及其領導的自民黨對於相關安保檢討的內容，有觀察到一些發展趨勢，其中對於中國武力犯台、在南海對菲律賓的霸凌，以及中國在東海、黃海的軍事擴張，日本當然會列為重大影響安全的勢態，但對於哪些形態可以依據日本憲法啟動集體自衛權，這是日方檢討中相當重要的一塊，而在這個區域的國家，在安全事務、軍備合作是否要採取更加開放態度進行相關合作跟連結，這也是一個討論的議題方向。

他認為，就台灣政府來講，以地理位置我們跟日本在宮古海峽遙遙相望，所以因此雙方在戰略位置上息息相關，而在南海、台灣跟日本跟南海周邊國家也是非常重要的關係國，所以跟日本無論是就戰略位置、過去的歷史共同情誼以及在工業經濟上的密切合作，台日的合作是勢在必行。

王定宇指出，所以當日本有意啟動軍備合作、周邊安保的檢討時，也聯動到美國跟日本是有美日安保條例的法律確保，因此對於日本重新檢討安全事態以及軍備合作上，台灣如何在國防產業軍備以及區域安全之間合作，尋求連結到日本以及美日安保條例，這是台灣政府必須提早做好因應跟準備的。

他建議，除此之外，政府也可以透過日本重新檢討國防政策的契機，推動發展無人機或相關國防產業的民間企業與日方進行合作以及連結，甚至建立雙方在安全事務、戰略位置上建立對話機制，這也是長期可以努力的方向。

