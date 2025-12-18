日擬在沖繩部屬雷達 中國外交部轟：窺視鄰居、走邪路死路

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎對沖繩縣進行就任後首次訪問，圖為視察陸上自衛隊石垣駐地。Kyodo/路透社



中國外交部今天（12/18）召開例行記者會，發言人郭嘉昆被問及日本擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置時，他批評日本在鄰近台灣處加強針對性軍事部署，先稱部署中程導彈，這回「變本加厲」部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當，質疑日本「重走軍國主義的邪路、死路」。

外交部例行記者會上，記者問及媒體報導消息人士透露，日本防衛省週一（12/15）簽署土地租賃協議，擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監視中方航母、飛機。相關部署擬於2026年啟動，預計約30人駐守。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察與那國島的陸上自衛隊基地，並和與那國町町長上地常夫舉行會談。Kyodo/路透社

郭嘉昆表示，強調在相關海空域，各國依國際法享有航行和飛越自由，接著批評道：「由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。」

他斥日方此前不斷在鄰近台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程導彈，「此次又變本加厲，要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當，聯繫到高市早苗涉台系列錯誤和危險言行」。

他說：「人們必須要問日方是否在製造事端，近身挑釁，為自身擴軍出海，打掩護找藉口，是否按照右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路。」

日本防衛大臣小泉進次郎（右）11月22日與沖繩縣石垣島石垣市市長中山義隆（左）進行會談。翻攝小泉進次郎X

