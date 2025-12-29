日擬增援南美國家 遏制「中」非法捕撈

記者賴韋廷／綜合報導

《日經亞洲》29日報導，日本政府計畫擴增對南美洲國家援助，提供情監偵無人機與其他裝備，協助強化海上巡邏能量，藉此加強肆應中國大陸漁船在周邊海域的非法捕魚行徑。

提供裝備 強化執法能力

報導指出，日本外務省已編列3億日圓（約新臺幣5970萬元）經費，後續將透過聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC），向厄瓜多、秘魯、阿根廷及烏拉圭提供援助，同時提供充氣式巡邏艇，以及用於分析無人機影像的先進設備，協助識別船隻註冊資訊、船員人數及航線動態資訊，強化執法能力。

報導指出，中國大陸漁船近年在厄瓜多的加拉巴戈斯群島周邊、秘魯外海，甚至阿根廷與烏拉圭周邊的大西洋海域頻繁出沒，且疑似持續關閉GPS定位系統藉此躲避追蹤，因此被懷疑涉入「非法、未報告及不受規範」（IUU）的捕撈活動，且可能從事測繪海床等情報蒐集工作，引起南美洲國家警覺。

對此，日本鑑於南美洲國家巡護能量有限且經驗不足，也研擬透過提供援助，共同打擊犯罪；此外，由於中共非法漁船上的漁工多屬東南亞出身，而且面臨工作環境惡劣等不人道待遇，日本也可望透過取締相關行為，增進與東南亞國家的正面互動。

日本計畫向南美洲國家提供援助，加強查緝中國大陸非法捕魚行徑。圖為在智利外海捕魚的大陸漁船。（達志影像／路透社資料照片）