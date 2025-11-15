日擬微調「非核三原則」 嚇阻區域威脅

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》15日報導，日本政府正研擬根據最新國家安全保障戰略構想，調整現行「非核三原則」政策列舉的「不引進」核武立場論述，未來不排除允許美軍配備的核武戰力赴日部署，加強嚇阻區域威脅。

不排除允美軍核武戰力赴日部署

匿名日本政府官員指出，鑑於東亞區域對手擴張威脅日增，首相高市早苗指示執政的自民黨幹部展開內部討論，規劃以預定於2026年發布的新版《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》等3份安保文件為基礎、根據揭示的區域情勢與國家安保戰略指南，就「非核三原則」內容作出部分調整，進而創造適法空間，允許美軍向日本提供核武保護傘，藉此加強嚇阻北韓、中共與俄羅斯等潛在對手。

廣告 廣告

日本自1967年前首相佐藤榮作發表「非核三原則」迄今，長期遵循既定立場，並於1970年簽署《禁止核子擴散條約》（NPT），明確宣示無意擁有核武；但鑑於北韓與中共擴張威脅日增，因此政府高層也傾向維持「不擁有」及「不生產」兩項原則不變、重申不會研發與配備核武前提下，透過調整論述、放寬「不引進」原則解釋方式，允許美軍搭載核武的艦艇與戰機進駐日本，以便在「突發事態」之際提供可靠嚇阻戰力。

《產經新聞》則說，雖然高市日前接受質詢時表示，有關政策構想尚處初步規劃階段，不過自民黨預定於明年春季彙整相關建議並提出草案，交付國會審議，並在明年底前完成相關修正，進而鞏固美日同盟防衛能量。

日本政府擬微調「非核三原則」，未來不排除將允許美軍在境內部署核武，加強嚇阻潛在威脅。圖為日本內閣舉行政策會議。（達志影像／美聯社）