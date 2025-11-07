日擬擴大防衛預算項目 強化國安

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》6日報導，日本政府研擬將防衛省以外的中央政府部門預算項目，擴大增列為「國防預算」（防衛費）適用對象；用於擴大先進技術投資與關鍵基礎設施防護等領域，藉由達成防衛費占國內生產總值（GDP）2%的目標、加強維繫國家安全。

增列先進技術投資等領域

在日本首相高市早苗在10月下旬首場施政演說中，宣示提前在2025年度（2026年3月底結束）前，達成將防衛費提升至GDP占比2%的目標後，美國政府近日也透過外交途徑，敦促日方進一步將防衛費占比提升至3.5%；因此，日本政府正著手評估未來預算項目調整構想，並研擬在2027年度預算案中，擴大納入更多經費適用項目、同時提升防衛費總額，藉此展現加強自我防衛決心的明確作為。

報導分析，以2025年度防衛預算為例，其總金額達8.54兆日圓（約新臺幣1.91兆元），主要涵蓋防衛裝備研發、網路、國際合作與民用機場與港口為主的公共基建等4個領域，最新構想則將進一步擴大投資、強化交通、通信與能源設施等關鍵設施防護，此外也可望把造船、防災計畫、保護尖端技術的資安防護等相關計畫，一併納入防衛預算項目中，藉由自主增加經費，向美方傳達積極態度。

報導還說，日本防衛大臣小泉進次郎曾於10月29日，在東京與美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯會談時，當面向美方提出積極回應，承諾將落實高市內閣政策，致力於2026年度實現防衛費達GDP占比2%目標，後續則不排除將繼續提升占比，堅定落實美日同盟承諾、強化防衛能量。

日本擬擴大防衛預算適用範圍，將航太科技研發也納入投資項目中，以達成提高防衛費GDP占比的政策目標。（達志影像／美聯社資料照片）

日本將加速強化交通與能源等關鍵基建防護，應對潛在威脅。圖為陸上自衛隊5日在統合演習期間進行物資整備。 （取自陸上自衛隊西部方面隊「X」帳號）