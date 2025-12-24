日擬於西太平洋試挖稀土 在南鳥島建處理設施

記者賴名倫／綜合報導

《日本經濟新聞》23日報導，日本政府將於明年1月至2月間，派遣「海洋研究開發機構」（JAMSTEC）的探測船「地球號」，在最東端離島南鳥島的專屬經濟區（EEZ）海域試挖稀土；後續則將於2027年底前在當地設置處理設施，擴大本土稀土供應鏈。

日本先前曾對東京東南方約1900公里處的南鳥島附近海域進行探勘，並在於約6000公尺深海處，發現富含鏑等珍稀礦物元素的泥礦，由於該處海泥不含放射性物質或有害成分，十分便於加工精煉；因此，日本政府也決定根據先前發布的「戰略性創新創造計畫」（SIP）相關構想，派遣探測船「地球號」於1月中旬至2月上旬赴當地進行海泥回收測試，驗證相關技術可行性；後續則可望於2027年擴大啟動開採作業，預計每日開採量可達350公噸，後並將由運輸船將回收海泥運往南鳥島上新設立的脫水處理設施，將海泥體積縮減至20%，藉此運回本土加工精煉、滿足先進工業原料需求。

報導指出，目前日本政府已在2025年追加預算案中，編列164億日圓（約新臺幣31億元）作業經費，用於部署探測船、運輸、相關測試與興建處理設施等項目；惟因南鳥島距離本土遙遠，因此相關細節尚待進一步規劃；不過日本科學技術政策擔當大臣小野田紀美先前曾發表談話，肯定此舉有助於於打造國產稀土供應鏈，不僅有助落實經濟安全保障，也可望大幅降低日本對中國大陸出口的依賴、防止相關脅迫行徑。

日本明年1月將派遣探測船「地球號」，赴南鳥島海試挖稀土；有望藉此擴大本土稀土供應鏈。圖為該艦人員釋放水下無人載具執行科研探勘。（取自海洋研究開發機構「X」）