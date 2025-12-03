日擬重啟柏崎刈羽核電廠 已送新潟縣議會表決

工作人員全副武裝戴著防毒面具，進行包括裝設管線的安全演練。位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠，在縣議會開始審查重啟法案前夕，特地由母公司東京電力公司舉辦了這場活動，邀請來自東京的商業代表到場觀摩。

柏崎刈羽核電廠橫跨新潟柏崎市和刈羽村，有7座發電機組，是世界最大核電廠，但自從2011年福島核災發生後，就因為日本全面停用核能而宣告停擺。不過隨著發展AI電力需求增加，日本政府希望降低對進口化石燃料的依賴，打算重啟這座核電廠。

東電社長小早川智明說：「我們相信，透過逐步展示我們如何穩定地建立起安全措施，將加深公眾對核能產業的信任。」

14年前，福島核一廠因為強震引發海嘯，造成爐心熔毀的慘況，至今仍讓人記憶猶新，而且直到現在還有當地居民未能重返家園。而這座核電廠同樣位於海邊，反對重啟的地方議員透露，民眾最關切的就是萬一發生類似狀況，有辦法應付嗎？

柏崎市議員星野幸彥表示，「當地居民最大的擔憂仍然是，如果發生事故該怎麼辦？他們最擔心的是能否安全疏散。」

新潟縣議會將在22日會期結束前，對重啟計畫投票表決，如果通過的話，還需要獲得日本核能監管機關「原子能管制委員會」的最終批准。這些程序都過關後，柏崎刈羽核電廠的6號機組，最快明年1月就會恢復運轉。這也將是福島核災後，東電旗下首座恢復運轉的核電廠。

而贊成重啟核電的首相高市早苗，週二（2日）也在上任後首度前往福島核一廠視察，了解反應爐報廢、土壤去污和廢水排海情況，承諾將致力推動災後重建，讓有意返家的居民都能回家。