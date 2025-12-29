日改採主動嚇阻 引發大陸警惕

日相高市「台灣有事」說點燃的中日外交風波未息，日本最近又建軍動作頻頻，包括研發完成陸基版改良型「12式」反艦飛彈，防衛戰略從「被動防禦」轉向「主動嚇阻」，也引發大陸警惕。這回大陸軍演針對「外部勢力干涉」，便意有所指。

日本防衛省19日宣布，其自行研發的「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER）陸射版，近月在美國加州飛彈靶場經7次試射後，已研發完成，首批飛彈將於明年3月前後部署在熊本縣健軍駐屯地。12SSM-ER射程約1000公里，可涵蓋大陸沿岸及北韓全境。另外，防衛省已預定在與那國島部署「03式防空飛彈」，其射程則為50公里。

26日，日本內閣會議敲定2026年度預算案，防衛費達9兆353億日圓（約新台幣1兆8200億元），連續12年刷新紀錄。其中有關防區外（standoff）防衛能力，共編列約9733億日圓，1770億日圓用於採購陸射版12SSM-ER。

日本正在研發多款「防區外飛彈」（又稱為遠攻飛彈），即將部署的12SSM-ER為陸射版，未來還會有艦射版及空射版，以及極音速飛彈等。此外，日本2023年底獲美國同意出售400枚「戰斧」巡弋飛彈，海上自衛隊護衛艦「鳥海號」已赴美，接受整合「戰斧」的改裝工程。

美國智庫蘭德公司（RAND）日本防衛政策專家霍南（Jeffrey Hornung），像12式和戰斧這類遠攻飛彈代表著一種思維轉變：從被動防禦到主動嚇阻。大陸外交部日前也批評，日本發展所謂對敵基地攻擊能力，將沿海島嶼打造成戰場，明顯超出「專守防衛」範疇。

日本陸上自衛隊退將小川清史接受《每日新聞》專訪指出，萬一「台灣有事」，攻擊方需投入三倍戰力。以陸海空常規戰力而言，預估自衛隊與台灣及支援的美軍加起來，大致可與大陸抗衡。但陸方在長程飛彈領域具壓倒性優勢，日本現階段此領域戰力為零，存在巨大的缺口，目前正全力填補防禦漏洞。